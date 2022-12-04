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台中女拿鋁條敲牆、朝鄰噴防狼液 嗆「我法律系」這原因緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市郭姓女子與鄰居有宿怨，去年3月間，郭女不滿鄰居拿手機拍攝，涉嫌持鋁條敲打鄰居牆壁、持防狼噴霧朝鄰居噴灑，還嗆「我法律系、我神經病病史比妳長」等語，鄰居狀告郭女恐嚇，一審判郭女拘役30天，二審因郭女在民事部分已賠償5萬元，獲緩刑2年。

判決指出，郭姓女子與鄰居有宿怨，去年3月2月上午11時許，郭女出門時，不滿鄰居拿著手機朝門口錄影拍攝，怒罵「我今天哪裡惹到妳了是不是」，接著以防狼噴霧，朝著鄰居噴灑，還嗆聲「去報警」，接著又拿鋁棍，揮打鄰居家外牆，高喊「出來啦」。

鄰居家人被告知後，出門理論，郭女則再怒嗆「我一大早走出來，沒有原因，她就拍我，她每天這樣騷擾我，她還要我怎麼樣，你要我怎麼樣，我一個女生住在這裡，我不覺得危險嗎? 妳拿手機拍我妳要幹嘛? 我法律系出來的，我可以告妳欸。妳要幹嘛？妳神經病啊，我神經病病史比妳長」等語。

鄰居狀告恐嚇，但郭女否認涉案，辯稱，鄰居常有甩門動作，讓她不堪其擾，拿鋁棍是為了擋住鄰居甩門動作。

不過法官勘驗監視器後，認為鄰居沒有甩門動作，反而是郭女持防狼噴霧與鋁棍在鄰居住家外犯行，認定犯行明確，判拘役30天，得易科。

郭女上訴二審後，辯稱自己罹患有輕度躁鬱症，當時犯行時病發，另外，全案民事部分，判決賠償5萬元，她已全數給付，希望減輕其刑。

二審審理後，認為原審量刑妥適，不過因民事部分，已賠償被害人，加上郭女沒有前科，認為宣告緩刑為適當，判緩刑2年，並向指定公務機關，提供40小時義務勞務，可上訴。

台中市郭姓女子涉嫌持鋁棍、防狼噴霧騷擾鄰居，台中高分院判她緩刑2年。記者陳宏睿／攝影
台中市郭姓女子涉嫌持鋁棍、防狼噴霧騷擾鄰居，台中高分院判她緩刑2年。記者陳宏睿／攝影

恐嚇 法律系 女生

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