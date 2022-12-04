拾荒男撿餐廳燈具被當小偷 法官判無罪：多次拾金不昧達1.7萬
台中市黃姓、陳姓男子拾荒維生，去年間在一家裝修中的餐廳庭院內，撿拾十多組燈具，賣給回收業者，餐廳指控二人涉嫌竊盜，但法官認定，燈具散置雜物堆放處，易讓人誤認，另外黃等二人過去曾撿拾1萬7千餘元交警招領，認定無竊盜犯意，判無罪確定。
判決指出，黃姓、陳姓男子從事資源回收工作，去年4月28日凌晨3時許，二人前往一家裝修中的餐廳，撿拾餐廳庭院內的庭院燈、投射燈十餘組，以麻布袋裝入後，以500元代價，賣給資源回收業者，造成餐廳損失約數萬元。
警方根據監視器，循線查獲二人到案，但二人否認有竊盜犯行，辯稱，以為該間餐廳正在拆裝潢，拆下的燈具棄置在地面，以為是不要的廢棄物，所以撿走變賣。
餐廳業者表示，案發當天庭院燈跟投射燈部分有裝設，因為連線在電線上，沒有辦法拿下來，所以還在原地，其他的投射燈或庭院燈，則是放在餐廳庭院裡面，舊的是前一任經營者所留下，其他地方擺放的是新的燈具，但已拆封變為裸裝。
法官勘驗現場監視器後發現，二人進入餐廳庭院後，除到設有棧板處位置，彎身翻找放置該處物品外，也有到堆置板子、紙箱等雜物處，彎身翻找或查看物品，顯見二人在找可以回收的物品，若只是要行竊庭院燈與投射燈，不會多次到堆置板子、紙箱等雜物處，翻找不值錢的物品。
另外，業者堆放燈具的棧板處附近，也有一處堆放板子、紙箱等雜物，有可能讓人誤認燈具是廢棄物，還有二人拿取物品時，監視器燈光還有量起，但二人仍毫不掩飾拾取所拿物品，與一般竊賊掩飾容貌犯行有別。
而根據第一警分局的紀錄，二人從事撿拾回收物時，多次拾獲紙鈔、硬幣等現金，都交付給警方失物招領，金額達1.7萬餘元，顯見二人毫無見財即生不法侵吞之心，採信二人辯詞，判無罪。
檢察官上訴二審，強調業者有將有價值與無價值物品做區隔，左右側擺放物品有距離，二人從右側撿拾到左側，行為是在對有價值設備做挑選，一審認定二人無犯意有違誤。
不過二審仍認定，現場裝修中餐廳，擺放物品雜亂，有讓人誤認都是廢棄物的可能，另外，二人撿拾時，毫無遮掩行為，仍採一審認定，判二人無罪確定。
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