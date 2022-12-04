慣竊偷取禪寺虎爺神像後隨手丟棄 法官判罰30萬元

47歲張姓男子於去年6月間，在台南市善化區一間禪寺內，涉嫌徒手竊取價值30萬元虎爺神像1尊，經主委發現失竊報警法辦、起訴。張坦承偷走神像，供稱得手後丟棄。台南地院依張觸犯竊盜罪，判處罰金30萬元，得易服勞役，以1千元折算一天，案可上訴。

檢警查出，張於去年6月8日下午2點59分，在台南市善化區一間禪寺內，以徒手竊取該寺黃姓主委管領的虎爺神像1尊，價值據主委表示為30萬元得手。經主委發現失竊而報警，查出張涉案。

法官根據警方調閱監視錄影畫面等物證認為，張所為，觸犯刑法第320條第1項普通竊盜罪。