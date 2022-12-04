快訊

高虹安涉詐領案選後首波偵查 前主任黃惠玟遭約談8小時列被告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慣竊偷取禪寺虎爺神像後隨手丟棄 法官判罰30萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

47歲張姓男子於去年6月間，在台南市善化區一間禪寺內，涉嫌徒手竊取價值30萬元虎爺神像1尊，經主委發現失竊報警法辦、起訴。張坦承偷走神像，供稱得手後丟棄。台南地院依張觸犯竊盜罪，判處罰金30萬元，得易服勞役，以1千元折算一天，案可上訴。

檢警查出，張於去年6月8日下午2點59分，在台南市善化區一間禪寺內，以徒手竊取該寺黃姓主委管領的虎爺神像1尊，價值據主委表示為30萬元得手。經主委發現失竊而報警，查出張涉案。

法官根據警方調閱監視錄影畫面等物證認為，張所為，觸犯刑法第320條第1項普通竊盜罪。

法官審酌，張所竊財物價值非輕，張卻空言辯稱已於案發後丟棄且不知下落，且張已有數次竊盜前科紀錄，素行非佳，猶不知悔改，再犯下此竊盜案，顯見先前所受刑罰執行未能使張 心生悔悟，但念在犯後坦承犯行，態度尚可，迄未與被害人達成和解及賠償損害等一切情狀，判處罰金30萬元。

47歲張姓男子在台南市善化區一間禪寺內，涉嫌徒手竊取價值30萬元虎爺神像1尊，得手後已丟棄，台南地院法官依張觸犯竊盜罪，判處罰金30萬元。圖／本報資料照片
47歲張姓男子在台南市善化區一間禪寺內，涉嫌徒手竊取價值30萬元虎爺神像1尊，得手後已丟棄，台南地院法官依張觸犯竊盜罪，判處罰金30萬元。圖／本報資料照片

竊盜 台南

延伸閱讀

嘉義慣竊翻置物箱只抽「錢包幾張鈔」以為神不知鬼不覺…都被網友拍下

影／忘拔鑰匙遭慣竊當共享機車 他用完就丟還忘了棄車地點

橫行南部民宿慣竊大盜 慘栽南警手上遭羈押

專偷捷運地下街商家 北市警逮通緝慣竊

相關新聞

慣竊偷取禪寺虎爺神像後隨手丟棄 法官判罰30萬元

47歲張姓男子於去年6月間，在台南市善化區一間禪寺內，涉嫌徒手竊取價值30萬元虎爺神像1尊，經主委發現失竊報警法辦、起訴...

新黨北市議員候選人選前酒駕肇事 累犯遭判6月徒刑

新黨台北市議員候選人郭榮先選前酒駕肇事，導致2名機車騎士受傷，郭事後向警方坦承犯行，遭依公共危險罪嫌送辦，士林地院近日審...

高雄男騎車紅燈右轉 面潮紅、眼神渙散被警盯上車被扣

高雄林姓男子騎機車行經翠華路和明潭路路口，違規紅燈左轉，被巡邏警網撞見攔查，警方發現林面色潮紅、雙眼渙散，研判他有酒駕，...

影／通緝男才租屋…遷入當天警上門 妻不捨他關6年痛哭

鄭姓男子因毒品案遭通緝，日前偕妻才在新北市汐止區租屋，遷入當天就遇到汐止警方前往查緝，鄭妻驚聞警察上門，當場情緒失控暴哭...

堤防散步…落單女遇色狼熊抱伸魔爪 便當外送男判刑7月

新北市黃姓男子去年底見一名女子獨自在堤防外散步，見四下無人，竟起色心，從後方熊抱襲胸，女子受到驚嚇大叫，強力反抗，黃男才...

苗栗2男輪流硬上酒醉女 二審考量18歲血氣方剛給減刑

苗栗涂姓、范姓男子和1名女性友人唱歌喝酒，卻趁她喝醉投宿旅社時一時衝動，不顧女子仍有意識但無力反抗，輪流朝她指侵、性侵，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。