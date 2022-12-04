聽新聞
test
0:00 / 0:00
慣竊偷取禪寺虎爺神像後隨手丟棄 法官判罰30萬元
47歲張姓男子於去年6月間，在台南市善化區一間禪寺內，涉嫌徒手竊取價值30萬元虎爺神像1尊，經主委發現失竊報警法辦、起訴。張坦承偷走神像，供稱得手後丟棄。台南地院依張觸犯竊盜罪，判處罰金30萬元，得易服勞役，以1千元折算一天，案可上訴。
檢警查出，張於去年6月8日下午2點59分，在台南市善化區一間禪寺內，以徒手竊取該寺黃姓主委管領的虎爺神像1尊，價值據主委表示為30萬元得手。經主委發現失竊而報警，查出張涉案。
法官根據警方調閱監視錄影畫面等物證認為，張所為，觸犯刑法第320條第1項普通竊盜罪。
法官審酌，張所竊財物價值非輕，張卻空言辯稱已於案發後丟棄且不知下落，且張已有數次竊盜前科紀錄，素行非佳，猶不知悔改，再犯下此竊盜案，顯見先前所受刑罰執行未能使張 心生悔悟，但念在犯後坦承犯行，態度尚可，迄未與被害人達成和解及賠償損害等一切情狀，判處罰金30萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言