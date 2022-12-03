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全國律師聯合會正副理事長選舉 尤美女當選理事長

中央社／ 記者蕭博文台北3日電

全國律師聯合會第2屆正副理事長選舉今天開票，曾任立委的律師尤美女搭檔盧世欽、黃幼蘭參選正副理事長拿下3797票，李巾幞的「工會隊」獲1231票，由尤美女當選新任理事長。

尤美女擁有台灣大學法學碩士學位，曾任第8、9屆的立法委員，獲公民監督國會聯盟評鑑為司法及法制委員會優秀立委，也曾獲全律會前身的律師公會全國聯合會頒發傑出律師。

尤美女開票後受訪表示，律師法修正後，全律會理事長、理監事等職務改為直選，卻造成對立，律師界對此非常焦慮；她認為律師界若一直在內部對立而原地踏步，對國家、社會都不好，基於使命感出來參選。

尤美女說，她從今年初開始跑遍地方公會遞出橄欖枝，很高興大家願意放下歧見，因此成立「律師團結隊」參與選舉，不僅要強化律師傳統執業領域，面對隨著產業發展而衍生的信託、ESG（環境、社會、公司治理）等新領域，也要提升律師的品質進而提供企業協助。

尤美女指出，台北律師公會發生侵吞公款案，因此未來全律會將在財務公開透明基礎上建立審計制度、嚴守財政紀律，另建置全律會APP深化會員服務，消除律師執業障礙，還要保障會員權益，致力打擊假律師。

依律師法規定，全律會理事長、副理事長、理事、監事、個人會員代表任期2年，首任理事長為律師陳彥希，因應任期將於年底屆滿，因此進行改選；本次選舉主要分為尤美女率領的「律師團結隊」，及台北市律師職業工會推薦的李巾幞所帶領的「工會隊」，競逐理事長、2名副理事長、26名理事、11名監事與78名會員代表。

尤美女搭擋盧世欽、黃幼蘭選正副理事長；李巾幞則搭配楊益松、盧天成角逐正副理事長。

選舉採通訊投票進行，全聯會發出1萬1305份選票，共收回5533份；其中理事長、副理事長選舉有效票為5028票，尤美女、盧世欽、黃幼蘭取得3797票，李巾幞、楊益松、盧天成拿下1231票。

律師 尤美女

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