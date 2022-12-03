新黨北市議員候選人選前酒駕肇事 累犯遭判6月徒刑
新黨台北市議員候選人郭榮先選前酒駕肇事，導致2名機車騎士受傷，郭事後向警方坦承犯行，遭依公共危險罪嫌送辦，士林地院近日審結，認郭累犯，應執行徒刑6月，易科罰金1000元折算1日。
判決指出，43歲郭榮先6月1日晚上7時許到台北市中山區中山北路二段一家川菜館餐敘，席間飲用威士忌至酒醉，深夜11時許仍駕駛汽車離開，沿承德路北往南方向行經民權西路時，遇紅燈卻不停，直接撞上前方停等紅燈的2名機車騎士，導致1人手臂、膝蓋挫傷，1人胸腹部鈍傷。
郭榮先在過失傷害犯行未被發覺時，主到向獲報到場的員警坦承肇事，經檢測確定郭榮先酒測值達每公克0.78毫克，員警當場逮捕郭榮先，詢後依公共危險、過失傷害等罪嫌送辦。
由於郭榮先先前就曾因涉犯公共危險罪遭判刑3月，2018年易科罰金執行完畢後，5年內卻又再犯；又因涉過失傷害案遭判拘役30日，今年執行完畢。
法官審酌郭是累犯，漠視政府法令宣導，罔顧生命，輕忽酒駕為顯，法治觀念薄弱，此案犯後未與告訴人和解及賠償等，近日審結判郭應執行徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日。
據悉，2022年地方公職人員選舉甫結束，郭榮先是新黨籍台北市松山、信義區議員參選人，主打「藥師監督」，9月正式登記參選，最後以604票落選，選後在臉書上預告將繼續努力、重新再來。
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