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高雄男騎車紅燈右轉 面潮紅、眼神渙散被警盯上車被扣

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市林姓男子騎機車行經翠華路和明潭路路口，違規紅燈左轉，被警攔查，警方發現他酒駕。記者石秀華／翻攝
高市林姓男子騎機車行經翠華路和明潭路路口，違規紅燈左轉，被警攔查，警方發現他酒駕。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子騎機車行經翠華路和明潭路路口，違規紅燈左轉，被巡邏警網撞見攔查，警方發現林面色潮紅、雙眼渙散，研判他有酒駕，經酒測，達每公升0.22毫克，雖未超標，但警方仍依道路交通管理處理處罰條例，對林扣車並開單。

左營警分局左營派出所警員黃柏翰及警員楊逸任，前天上午11時35分許，巡經翠華路和明潭路路口時，發現對向林姓男子（69歲）騎機車在路口紅燈右轉，警方當場在翠華路將林攔下盤查。

林被警方攔下後，人坐在機車上，警方和他對話，發現林說話支支吾吾，且臉色潮紅、雙眼渙散，於是對林以酒精檢知器做初步檢測，結果顯示林吹氣有酒精反應。

林當下承認因心情不佳，在住處喝酒後，騎車到左營區找妹妹，警方後來對林施以酒測，呼氣後，酒測值達每公升0.22 毫克，當場依道路交通管理處罰條例第35條製單，對林開出可罰1萬5000的罰單，並查扣機車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

左營警分局警方對林姓男子施以酒測，酒測值達每公升0.22 毫克，依道路交通管理處罰條例，開出可罰15000的罰單，並查扣機車。記者石秀華／翻攝
左營警分局警方對林姓男子施以酒測，酒測值達每公升0.22 毫克，依道路交通管理處罰條例，開出可罰15000的罰單，並查扣機車。記者石秀華／翻攝

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