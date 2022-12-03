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堤防散步…落單女遇色狼熊抱伸魔爪 便當外送男判刑7月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓男子去年底見一名女子獨自在堤防外散步，見四下無人，竟起色心，從後方熊抱襲胸，女子受到驚嚇大叫，強力反抗，黃男才拔腿逃跑，新北地院日前依強制猥褻罪判刑7月，可上訴。

判決指出，從事便當外送員的黃姓男子去年12月23日下午，在三峽區堤防外，見一名年輕女子獨自一人在堤防外散步，見四下無人，竟起色心，從後方熊抱襲胸，女子受到驚嚇並用力以手肘朝後方猛撞，同時大聲喊叫強力反抗，黃男才拔腿逃跑。

受害女子見黃男逃走，連忙打電話向新北市警方報案，轄區三峽警方調閱監視器循線查獲黃男。因黃男到案後坦承犯行，並於法院審理期間與被害女子達成和解，法官考量黃男已取得被害女子諒解，日前依強制猥褻罪判刑7月，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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猥褻 外送員

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