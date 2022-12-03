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苗栗2男輪流硬上酒醉女 二審考量18歲血氣方剛給減刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

涂姓、范姓男子輪流硬上酒醉女子，二審以2人案發年僅18歲血氣方剛，予以減刑。示意圖／ingimage
涂姓、范姓男子輪流硬上酒醉女子，二審以2人案發年僅18歲血氣方剛，予以減刑。示意圖／ingimage
苗栗涂姓、范姓男子和1名女性友人唱歌喝酒，卻趁她喝醉投宿旅社時一時衝動，不顧女子仍有意識但無力反抗，輪流朝她指侵、性侵，一審依加重強制性交罪各判7年6月、7年10月；二審考量，涂、范均年僅18歲血氣方剛，且涂已賠錢和解，減刑後撤銷改判涂3年8月，范5年4月，仍可上訴。

檢警調查，涂、范（均18歲）2019年6月18日和女子在苗栗某KTV喝酒，范見她喝醉就主動騎車載她，涂則騎另1輛機車跟在後，但2人沒有送女子回家，反而隔天凌晨帶到附近旅社投宿，且明知女子仍有意識但無力反抗，竟輪流朝她性侵、指侵得逞。

苗栗地院一審時，涂、范起初堅決否認性侵，直到最後一次交互詰問時才坦承不諱，並與被害女子指證大致相符，並有驗傷、旅社住宿紀錄及雙方測謊紀錄可佐。

法院審酌，涂、范利用女子原本答應一起到旅社，卻因一時慾念不尊重她意願硬上，造成女子身心莫大陰影，且一開始狡辯否認，直到最後1次審理程序傳證人詰問才坦承，加上一開始否認，必須再傳女子作證，迫使她需再次回憶遭性侵傷痛。

另范男在審理期間未到，經法院拘提、通緝後才到案，一審考量侵害程度、犯後態度，及2人當時年僅18歲血氣方剛等，依共同強制性交罪各判涂男、范男有期徒刑7年6月、7年10月，2人均不服上訴。

台中高分院二審認為，涂、范當時年僅18歲，一開始是經女子同意一同進入旅社，卻因不能克制而酒後亂性，但相較暴力犯罪、慣性性侵犯或事前謀畫等窮凶惡極之徒有別，認為就算科處最輕本刑7年，猶嫌過重，因此依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

二審也考量，涂男在一審後已經和女子和解、賠償完畢，可見他犯後知所悔悟並積極彌補，審理後撤銷原判決，改判涂男3年8月、范男5年4月。

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