41歲報22歲太臭老 父謊報兒身分藏貓膩遭警揭穿

高市41歲江姓建築工人下班後，騎機車行經中華一路，紅燈右轉被巡邏員警攔查，警聞到江身上酒味，他支吾其詞，報出身分，警見容貌差太大，忍不住驚呼「你89年次？」追問下，查出江是過失傷害及公共危險罪通緝犯，且有酒駕行為，才謊報兒子資料。

鼓山警分局龍華派出所警員王振翰、倪秉羽11月30日傍晚5時許，巡邏行經鼓山區中華一路，發現江姓建築工人騎機車紅燈右轉，趨前將江攔停。

警方要求江男拿出證件受檢，江當下表明自己不太認識字，未帶證件又記不起自己的身分證字號，比手畫腳報出姓名讓警方查詢，警問他出生日期，江猶豫了一下說「89年次」，警方當場拉高音調質疑問「你89年次？你再吹（牛）」。

江當下改口，警方追問下，江才報出真實姓名，坦承自己是通緝犯，才報了兒子的名字，警方查詢江的資料，發現他11月14日因公共危險罪遭高雄地檢署發布通緝，另11月23日遭橋頭地檢署依過失傷害罪通緝在案。

由於江男身上飄散陣陣酒味，警方對他施以酒測，酒測值達每公升0.19毫克，當場查扣江男機車，開出可罰1萬5000元至9萬元罰單。