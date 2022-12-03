快訊

世足賽16強出爐！ 強權練兵皆輸 28年來首次小組賽無全勝球隊

鄭文燦涉抄襲學位遭撤 藍委籲「陳明通指導」173篇論文全公開

胸悶、胸痛是心肌梗塞警訊！除了心臟問題 還有4種原因會造成胸口悶痛

41歲報22歲太臭老 父謊報兒身分藏貓膩遭警揭穿

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市41歲江姓建築工人下班後，騎機車行經中華一路，紅燈右轉被巡邏員警攔查，警聞到江身上酒味，他支吾其詞，報出身分，警見容貌差太大，忍不住驚呼「你89年次？」追問下，查出江是過失傷害及公共危險罪通緝犯，且有酒駕行為，才謊報兒子資料。

鼓山警分局龍華派出所警員王振翰、倪秉羽11月30日傍晚5時許，巡邏行經鼓山區中華一路，發現江姓建築工人騎機車紅燈右轉，趨前將江攔停。

警方要求江男拿出證件受檢，江當下表明自己不太認識字，未帶證件又記不起自己的身分證字號，比手畫腳報出姓名讓警方查詢，警問他出生日期，江猶豫了一下說「89年次」，警方當場拉高音調質疑問「你89年次？你再吹（牛）」。

江當下改口，警方追問下，江才報出真實姓名，坦承自己是通緝犯，才報了兒子的名字，警方查詢江的資料，發現他11月14日因公共危險罪遭高雄地檢署發布通緝，另11月23日遭橋頭地檢署依過失傷害罪通緝在案。

由於江男身上飄散陣陣酒味，警方對他施以酒測，酒測值達每公升0.19毫克，當場查扣江男機車，開出可罰1萬5000元至9萬元罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市41歲江姓建築工人騎機車紅燈右轉被警方攔查，謊報兒子身分，被警方查出是過失傷害及公共危險罪通緝犯，且有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
高市41歲江姓建築工人騎機車紅燈右轉被警方攔查，謊報兒子身分，被警方查出是過失傷害及公共危險罪通緝犯，且有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
高市41歲江姓建築工人騎機車紅燈右轉被員警攔查，謊報兒子身分，被警揭穿他酒駕還是2項通緝犯。記者石秀華／翻攝
高市41歲江姓建築工人騎機車紅燈右轉被員警攔查，謊報兒子身分，被警揭穿他酒駕還是2項通緝犯。記者石秀華／翻攝

通緝 兒子 酒駕

延伸閱讀

金賽綸酒駕肇逃自毀前程　公司證實「約滿不續約」

遇攔檢要「先尿尿」 4條通緝犯混不過關還被搜出毒品

台東今公布第15波酒駕累犯 累計公布34人

高雄女子謊報18歲女兒身分受檢 警戳破謊言查出通緝

相關新聞

為私吞百萬…2人遭割頸、槍殺裝桶棄屍 遺屬分獲被害補償81、43萬

男子徐德益私吞百萬元土地交易款誣陷給17歲蔡姓少女割斷她脖子裝桶棄屍，又因擅賣客戶土地挨告詐欺教唆同夥押走黃姓證人射殺，...

苗栗2男輪流硬上酒醉女 二審考量18歲血氣方剛給減刑

苗栗涂姓、范姓男子和1名女性友人唱歌喝酒，卻趁她喝醉投宿旅社時一時衝動，不顧女子仍有意識但無力反抗，輪流朝她指侵、性侵，...

41歲報22歲太臭老 父謊報兒身分藏貓膩遭警揭穿

高市41歲江姓建築工人下班後，騎機車行經中華一路，紅燈右轉被巡邏員警攔查，警聞到江身上酒味，他支吾其詞，報出身分，警見容...

酒後持刀刺傷酒客致腸子外露 二審逆轉男改判2年8月

林姓男子、趙姓男子前年8月間分別與友人前往台南安平酒店消費，因細故口角而推擠、叫囂，林持彈簧刀朝趙的左背部猛刺1刀，趙逃...

苗栗76歲高齡翁駕車失控 撞傷民族路市場路邊3賣菜婦

76歲蘇姓老翁昨天上午駕車到苗栗縣大湖鄉早市購物，行經民族路市場時，疑似恍神不慎將油門當煞車踩，車輛衝撞路旁菜販，造成3...

竹苗3人涉賄選 檢方火速提訴當選無效

新竹縣選委會昨天公告當選名單，新竹地檢署火速針對選前涉嫌賄選的民代當選人提起當選無效訴訟，對象為湖口鄉縣的縣議員當選人陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。