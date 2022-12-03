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大法官學術研討會 聚焦網路與憲法基本權保障

中央社／ 台北3日電

司法院今天舉行大法官年度學術研討會，以「數位時代網路與憲法基本權保障」為主題。司法院長許宗力表示，數位網路隱藏許多新問題，盼藉研討會進行學術與審判實務的交流。

大法官民國111年度學術研討會今天上午於法官學院國際會議廳揭幕，司法院長許宗力致詞表示，數位工具帶來便利，但也帶來對於基本權的危害，如同銅幣兩面；例如中國數位科技相當先進，但也用來監控人民。

許宗力指出，數位網路背後也隱藏許多新的問題，這些問題或許已經在國內外引起討論，或引起訴訟紛爭，因此今年研討會即以「數位時代網路與憲法基本權保障」為主題。

許宗力表示，第一場主題為「AI與憲法基本權保障」，內容涉及以AI作為量刑工具，由東海大學法律學院教授范姜真媺報告；第二場主題為「網路刑事證據與憲法基本權」，探討植入木馬作為偵查工具等議題，由台北大學法律系副教授王士帆進行分析。

許宗力說，第三場是「網路假消息之言論管制與表現自由之憲法審查」，探討如何在管制網路假消息與表現自由的憲法審查間取得平衡，台灣大學法律學院副教授蘇慧婕將提供在數位網路時代如何進行憲法審查的重要觀點。

許宗力指出，第四場以「網路被遺忘權與憲法基本權之保障」為主題，由政治大學法學院副教授劉定基分析被遺忘權在台灣未來實踐的問題；第五場則由東海大學法律學院教授蕭淑芬主講「網路媒體近用權與表現自由」。

許宗力表示，研討會並邀請學者專家進行與談，藉由與談人對各議題的研究，提供數位網路時代各項議題的最新發展，以及實務運作可行的因應，相信會帶來精采可期的互動對話。

許宗力 司法院

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