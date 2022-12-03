為私吞百萬…2人遭割頸、槍殺裝桶棄屍 遺屬分獲被害補償81、43萬

男子徐德益私吞百萬元土地交易款誣陷給17歲蔡姓少女割斷她脖子裝桶棄屍，又因擅賣客戶土地挨告詐欺教唆同夥押走黃姓證人射殺，連同遺體倒鹽巴、水泥裝桶，徐一審被判2個死刑；因台中地檢署先支付黃姓死者女兒、母親犯罪被害補償金，法院判徐等8人應給付中檢81萬、63萬元，可上訴。

全案起因於，徐德益（35歲）2016年和王閔正做土地買賣、貸款，徐和當時年僅15歲的陳姓女友、王男受託辦理土地繼承登記卻將380萬元資金花光，決定誣陷給另名17歲蔡姓少女私吞，和同夥拿剪刀割斷她脖子殺害再裝桶棄屍。

後來徐德益又因擅賣客戶土地挨告詐欺，他擔心黃姓男子出庭證詞對他不利，2019年6月5日找陳姓女友、林宥廷、王閔正、張集喬、童睿明、趙子真及宋文達等人，趁黃開完庭押走人痛毆、朝脖子注射海洛因再朝頭開槍射殺，連同遺體裝桶倒鹽巴、水泥封存載到苗栗山區挖洞掩埋。

台中地院今年4月依2個殺人罪均判徐死刑，王閔正及林宥廷無期徒刑，張集喬、童睿明、宋文達及趙子真，各判12年8月至19年6月不等，陳姓少女也經少年法庭判7年。

民事部分，台中地檢署主張，徐等8人殺人經起訴後，黃姓死者的女兒、母親各依犯罪人保護法向檢方申請遺屬補償金，經補償黃的女兒81萬3607元、黃的母親63萬5168元，依此對徐等人全額求償。