快訊

世足賽16強出爐！ 強權練兵皆輸 28年來首次小組賽無全勝球隊

鄭文燦涉抄襲學位遭撤 藍委籲「陳明通指導」173篇論文全公開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為私吞百萬…2人遭割頸、槍殺裝桶棄屍 遺屬分獲被害補償81、43萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

男子徐德益私吞百萬元土地交易款誣陷給17歲蔡姓少女割斷她脖子裝桶棄屍，又因擅賣客戶土地挨告詐欺教唆同夥押走黃姓證人射殺，連同遺體倒鹽巴、水泥裝桶，徐一審被判2個死刑；因台中地檢署先支付黃姓死者女兒、母親犯罪被害補償金，法院判徐等8人應給付中檢81萬、63萬元，可上訴。

全案起因於，徐德益（35歲）2016年和王閔正做土地買賣、貸款，徐和當時年僅15歲的陳姓女友、王男受託辦理土地繼承登記卻將380萬元資金花光，決定誣陷給另名17歲蔡姓少女私吞，和同夥拿剪刀割斷她脖子殺害再裝桶棄屍。

後來徐德益又因擅賣客戶土地挨告詐欺，他擔心黃姓男子出庭證詞對他不利，2019年6月5日找陳姓女友、林宥廷、王閔正、張集喬、童睿明、趙子真及宋文達等人，趁黃開完庭押走人痛毆、朝脖子注射海洛因再朝頭開槍射殺，連同遺體裝桶倒鹽巴、水泥封存載到苗栗山區挖洞掩埋。

台中地院今年4月依2個殺人罪均判徐死刑，王閔正及林宥廷無期徒刑，張集喬、童睿明、宋文達及趙子真，各判12年8月至19年6月不等，陳姓少女也經少年法庭判7年。

民事部分，台中地檢署主張，徐等8人殺人經起訴後，黃姓死者的女兒、母親各依犯罪人保護法向檢方申請遺屬補償金，經補償黃的女兒81萬3607元、黃的母親63萬5168元，依此對徐等人全額求償。

民事庭審酌，黃男遭殺害時年僅53歲，且遺體遭裝桶埋屍，死狀淒慘，其女兒精神痛苦，其母親高齡82歲，受此變故同樣精神痛苦，各判徐等人應給付黃的女兒、黃的母親81萬3607元、63萬元5168元。

徐德益等人將黃姓證人射殺後，連同遺體灑鹽、灌水泥封桶棄屍。圖／報系資料照
徐德益等人將黃姓證人射殺後，連同遺體灑鹽、灌水泥封桶棄屍。圖／報系資料照

補償金 詐欺

延伸閱讀

哥哥酒後大鬧亡父靈堂 他崩潰拿啞鈴砸頭、延長線勒斃棄屍判8年定讞

16歲少年殘忍殺害少女 秀「鮮血人腿」還問朋友怎麼棄屍

17歲少女2千元和媽媽男友援交 幾天後慘被拉上床強制猥褻

詐騙集團囚虐案再逮3嫌！傅姓大姐頭基隆落網 驚傳被害女險被性侵

相關新聞

為私吞百萬…2人遭割頸、槍殺裝桶棄屍 遺屬分獲被害補償81、43萬

男子徐德益私吞百萬元土地交易款誣陷給17歲蔡姓少女割斷她脖子裝桶棄屍，又因擅賣客戶土地挨告詐欺教唆同夥押走黃姓證人射殺，...

酒後持刀刺傷酒客致腸子外露 二審逆轉男改判2年8月

林姓男子、趙姓男子前年8月間分別與友人前往台南安平酒店消費，因細故口角而推擠、叫囂，林持彈簧刀朝趙的左背部猛刺1刀，趙逃...

苗栗76歲高齡翁駕車失控 撞傷民族路市場路邊3賣菜婦

76歲蘇姓老翁昨天上午駕車到苗栗縣大湖鄉早市購物，行經民族路市場時，疑似恍神不慎將油門當煞車踩，車輛衝撞路旁菜販，造成3...

竹苗3人涉賄選 檢方火速提訴當選無效

新竹縣選委會昨天公告當選名單，新竹地檢署火速針對選前涉嫌賄選的民代當選人提起當選無效訴訟，對象為湖口鄉縣的縣議員當選人陳...

半夜K歌勸不聽 管委會提告成功驅離

台中郭姓住戶承租太平某新建案經營茶行，深夜大唱卡拉OK、放重低音住戶被吵到崩潰，警方1年接獲檢舉43次，管委會依公寓大厦...

花蓮涉賄7人 檢提當選無效之訴

花蓮檢警積極查賄，目前偵辦案件超過40件，多是候選人或椿腳、支持者以現金、送禮買票，也有候選人以洗車勞務爭取選民支持，選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。