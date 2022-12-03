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酒後持刀刺傷酒客致腸子外露 二審逆轉男改判2年8月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林姓男子、趙姓男子前年8月間分別與友人前往台南安平酒店消費，因細故口角而推擠、叫囂，林持彈簧刀朝趙的左背部猛刺1刀，趙逃跑之際又遭林從後朝右下腹部猛刺1刀，當場腸子自腹部掉出，一審認已逾告訴期間而不受理，檢方上訴，二審逆轉認林犯重傷害未遂罪處2年8月。

檢警調查，林與王、黃姓友人等前年8月20日6時35分許，前往安平酒店消費完畢後，步出店門口休息聊天，剛好趙也前往該處消費，因酒後失控對王、黃追打後，見林坐在地上也被踢打，王見狀將趙拉開並扭打。

林不甘無端挨打，從隨身包包取出彈簧刀後，隨即朝趙左下背猛刺1刀，待趙與王扭打至酒店景觀石後方時，又向趙右下腹部猛刺1刀，直至刀子遭人搶下而停止。

趙遭刺後左背部穿刺傷深及胸腔，造成肺臟受傷、脾臟撕裂、腹部穿刺傷深及肌肉筋膜等，且因嚴重出血達總血液量30至40%，出現出血性休克病危，經送郭綜合醫院急救時因傷口持續出血並躁動，無法測量生命跡象，轉送成功大學附設醫院急救，經手術及輸血治療後倖免於難。

檢察官以林涉犯重傷害未遂罪嫌起訴，一審認為他所犯實為傷害罪，告訴人至遲於前年10月10日接受警詢時即知悉林，遲至去年8月10日才提出告訴，已逾告訴期間，裁定不受理。檢方不服上訴二審。

林的律師主張，本案應考量林與趙和解成立，林受有很大教訓，且當時林頭破血流，原以為就算了，經過10幾個月後，趙卻追究林，請求從輕量刑並給予緩刑。

台南高分院合議庭考量，林自承隨身攜帶彈簧刀防身，僅因偶發衝突而對不認識的人持刀攻擊，其行為時具有相當危害性，且趙一度呈現明顯休克現象，可見傷勢嚴重，幸經即時且妥善治療後而未達重傷害程度，且與趙達成調解，另有過失致死犯罪前科素行及犯後態度等一切情狀，撤銷原判決，認林犯重傷害未遂罪處2年8月徒刑，可上訴

合議庭指出，已依未遂犯規定減輕後的法定刑酌情量處，已無過苛情況，且宣告刑既已逾有期徒刑2年，自不符合宣告緩刑要件。

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台南高分院考量，林男自承隨身攜帶彈簧刀防身，僅因偶發衝突而對不認識的人持刀攻擊，趙男幸經即時且妥善治療後而未達重傷害程度，認林犯重傷害未遂罪處2年8月。圖／本報資料照
台南高分院考量，林男自承隨身攜帶彈簧刀防身，僅因偶發衝突而對不認識的人持刀攻擊，趙男幸經即時且妥善治療後而未達重傷害程度，認林犯重傷害未遂罪處2年8月。圖／本報資料照

酒店 台南 傷害罪

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