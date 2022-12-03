快訊

世足賽16強出爐！ 強權練兵皆輸 28年來首次小組賽無全勝球隊

鄭文燦涉抄襲學位遭撤 藍委籲「陳明通指導」173篇論文全公開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗76歲高齡翁駕車失控 撞傷民族路市場路邊3賣菜婦

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

76歲蘇姓老翁昨天上午駕車到苗栗縣大湖鄉早市購物，行經民族路市場時，疑似恍神不慎將油門當煞車踩，車輛衝撞路旁菜販，造成3名婦人受傷，其中張姓婦人頭部傷勢，3名傷者送醫後都無生命危險，老翁酒測值為零，車禍肇事原因及責任待調查釐清。

警方初步調查，蘇姓老翁昨天上午從台中市要到泰安鄉泡溫泉，途中先駕車到大湖鄉早市採買，不料發生衝撞路邊菜攤的意外，造成李姓、張姓及詹姓等3名賣菜的婦人受傷，其中張姓婦人頭部傷勢較重，送往大千醫院救護，李姓婦人腳部受傷、詹姓婦人身體多處擦挫傷，3人送醫後都無生命危險，老翁經檢測並無酒駕狀況。

警方指出，依交通部公路總局頒布規定，年滿75歲以上的高齡駕駛人首次考領的駕駛執照，有效期限為3年，3年後須換發駕照，駕駛人必須通過體格檢查及認知功能檢驗合格才可換發駕照，經了解肇事者領有合格駕照，疑因為恍神造成事故發生。

警方呼籲，家中如有年逾75歲以上的長者，建議多搭乘交通運輸工具，或由家人接送外出，若有駕車需求也呼籲有人陪伴，以減少獨自駕車發生危險的機會。

76歲老翁駕車到大湖鄉早市購物，行經民族路市場時疑似恍神不慎將油門當煞車踩，車輛衝撞路旁菜販，造成3名婦人受傷。圖／民眾提供
76歲老翁駕車到大湖鄉早市購物，行經民族路市場時疑似恍神不慎將油門當煞車踩，車輛衝撞路旁菜販，造成3名婦人受傷。圖／民眾提供
76歲老翁駕車到大湖鄉早市購物，行經民族路市場時疑似恍神不慎將油門當煞車踩，車輛衝撞路旁菜販，造成3名婦人受傷。圖／民眾提供
76歲老翁駕車到大湖鄉早市購物，行經民族路市場時疑似恍神不慎將油門當煞車踩，車輛衝撞路旁菜販，造成3名婦人受傷。圖／民眾提供
76歲老翁駕車到大湖鄉早市購物，行經民族路市場時疑似恍神不慎將油門當煞車踩，車輛衝撞路旁菜販，造成3名婦人受傷。圖／民眾提供
76歲老翁駕車到大湖鄉早市購物，行經民族路市場時疑似恍神不慎將油門當煞車踩，車輛衝撞路旁菜販，造成3名婦人受傷。圖／民眾提供

駕照

延伸閱讀

苗栗／2022獅潭仙草花節 收穫浪漫紫色花海

民俗體育競賽台南大學登場 扯鈴賽1700人競技

苗栗北勢溪親水廊道建置太陽能 廠商摸黑開工引爆爭議

徐耀昌贈匾下屆縣長 期盼鍾東錦好好努力、 幹滿兩屆

相關新聞

為私吞百萬…2人遭割頸、槍殺裝桶棄屍 遺屬分獲被害補償81、43萬

男子徐德益私吞百萬元土地交易款誣陷給17歲蔡姓少女割斷她脖子裝桶棄屍，又因擅賣客戶土地挨告詐欺教唆同夥押走黃姓證人射殺，...

苗栗2男輪流硬上酒醉女 二審考量18歲血氣方剛給減刑

苗栗涂姓、范姓男子和1名女性友人唱歌喝酒，卻趁她喝醉投宿旅社時一時衝動，不顧女子仍有意識但無力反抗，輪流朝她指侵、性侵，...

41歲報22歲太臭老 父謊報兒身分藏貓膩遭警揭穿

高市41歲江姓建築工人下班後，騎機車行經中華一路，紅燈右轉被巡邏員警攔查，警聞到江身上酒味，他支吾其詞，報出身分，警見容...

酒後持刀刺傷酒客致腸子外露 二審逆轉男改判2年8月

林姓男子、趙姓男子前年8月間分別與友人前往台南安平酒店消費，因細故口角而推擠、叫囂，林持彈簧刀朝趙的左背部猛刺1刀，趙逃...

苗栗76歲高齡翁駕車失控 撞傷民族路市場路邊3賣菜婦

76歲蘇姓老翁昨天上午駕車到苗栗縣大湖鄉早市購物，行經民族路市場時，疑似恍神不慎將油門當煞車踩，車輛衝撞路旁菜販，造成3...

竹苗3人涉賄選 檢方火速提訴當選無效

新竹縣選委會昨天公告當選名單，新竹地檢署火速針對選前涉嫌賄選的民代當選人提起當選無效訴訟，對象為湖口鄉縣的縣議員當選人陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。