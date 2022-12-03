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苗栗76歲高齡翁駕車失控 撞傷民族路市場路邊3賣菜婦
76歲蘇姓老翁昨天上午駕車到苗栗縣大湖鄉早市購物，行經民族路市場時，疑似恍神不慎將油門當煞車踩，車輛衝撞路旁菜販，造成3名婦人受傷，其中張姓婦人頭部傷勢，3名傷者送醫後都無生命危險，老翁酒測值為零，車禍肇事原因及責任待調查釐清。
警方初步調查，蘇姓老翁昨天上午從台中市要到泰安鄉泡溫泉，途中先駕車到大湖鄉早市採買，不料發生衝撞路邊菜攤的意外，造成李姓、張姓及詹姓等3名賣菜的婦人受傷，其中張姓婦人頭部傷勢較重，送往大千醫院救護，李姓婦人腳部受傷、詹姓婦人身體多處擦挫傷，3人送醫後都無生命危險，老翁經檢測並無酒駕狀況。
警方指出，依交通部公路總局頒布規定，年滿75歲以上的高齡駕駛人首次考領的駕駛執照，有效期限為3年，3年後須換發駕照，駕駛人必須通過體格檢查及認知功能檢驗合格才可換發駕照，經了解肇事者領有合格駕照，疑因為恍神造成事故發生。
警方呼籲，家中如有年逾75歲以上的長者，建議多搭乘交通運輸工具，或由家人接送外出，若有駕車需求也呼籲有人陪伴，以減少獨自駕車發生危險的機會。
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