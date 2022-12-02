沒收新制溯及既往 大法官呂太郎指「髮夾彎式立法」

憲法法庭2日判沒收新制溯及既往規定合憲，15名大法官中，黃瑞明、謝銘洋迴避審理，而呂太郎、蔡明誠、黃昭元則投反對票。呂認為罪刑法定原則為現代國家法治的基石，文明的指標，無此原則談不上是文明國家。

由呂太郎提出，蔡明誠、黃昭元加入的不同意意見書指出，成立犯罪與犯罪行為的處罰，應以行為時法律有明文規定者為限，罪刑法定原則目的在禁止國家濫用權力，羅織行為時法律所未明文的罪名，或施以法律明文規定以外的處罰，藉以保護人民生命、自由及財產不受來自國家的恣意侵擾，這在刑法第1條即開宗明義闡明。

呂等也認為，禁止不利之溯及處罰為罪刑法定原則的核心內涵，也不得以「非刑罰」為名，逃脫罪刑法定原則控制。

2015年12月30日刑法修正前，歷來法條都明文規定沒收為「從刑」，沒收的客體為行為人所有供犯罪所用、預備犯罪、犯罪所生或所得之物。呂太郎認為從刑法、刑事訴訟法來看，沒收是國家對應於犯罪行為，對被告的不利處置，作為犯罪的代價，與犯罪行為密不可分，有補主刑不足的功能，性質為刑罰。

在2日的判決中，憲法法庭認為刑法舊法「規範不足」，但呂太郎等人則認為在罪刑法定原則下，概念上沒有「應予論罪或處罰，卻疏未論罪或處罰」的「漏洞」問題，即使立法者透過修正或增訂法律，將過去未規定為犯罪的行為規定為犯罪，或增加過去未有的刑罰，也是立法者因應社會新情事而「增訂」的犯罪或刑罰，並非「填補」過去未規範的「漏洞」，不能以此溯及既往。

對於立法院修法，呂太郎認為是挑戰刑事法最根本的罪刑法定原則，觸動了憲法保障人民自由與權利最敏感的神經，原本政府主管部門延聘相關專家學者評估、研究所提出的草案及立法院各政黨分別提出的草案採取不溯及既往原則，卻因黨團協商而180度轉為溯及既往，他認為這是「髮夾彎式立法」。

本件判決憲法法庭共就7件聲請案合併審理，其中由人民聲請者5件，另外2件由法官聲請。今天宣判時，大法官蔡宗珍以視訊方式參與宣判，也創先例。