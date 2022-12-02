蘇清泉提抗告 遇發言人竟是周春米丈夫！高雄高分院回應

國民黨籍屏東縣長參選人蘇清泉以1萬多票，敗給民進黨籍當選人周春米，蘇清泉認為票數有爭議，向屏東地方法院聲請驗票與保全證據，但屏院駁回保全證據，蘇清泉競總今天向台灣高等法院高雄分院提出抗告。

據悉，高雄高分院的行政庭長兼發言人，正是周春米的丈夫邱明弘，還要襄助院長，處理司法行政事務，被當成是巧事，今晚高雄高分院說話了。

高雄高分院表示，行政庭長兼發言人邱明弘為辦理刑事業務兼發言人，這場民事選舉聲請保全證據案件，具有時效性、民事專業性，有關其司法行政及發言業務，原本即由副發言人民一庭長擔任，行政庭長並未參與。