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國民法官法庭還沒用先得獎 設計繼續「出國比賽」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國民法官制度明年1月1日即將施行，既有的法庭空間不敷使用，司法院打造全新的國民法官法庭空間，繼獲得2022年第15屆台灣室內設計大獎公共空間類評審特別獎、金點設計獎標章和「Shopping Design」Taiwan Design BEST 100「年度建築空間規劃 」等獎項，也準備參加德國IF Design Award、日本Good Design Award等國際設計類獎項。

此外，各地方法院已陸續完成備選國民法官複選名冊，預計全國約12萬人明年度有機會被抽選擔任國民法官，其中第一梯次備選國民法官通知書函已於12月1日寄發，對象包含居住在桃園、花蓮、雲林、屏東、台南、橋頭等地方法院轄區的備選國民法官，預估有3萬5千多名民眾收到通知書函。

司法院表示，為迎接國民坐上法檯、參與審判，國民法官法庭設計以白色、木質調為基底貫穿，象徵公開透明、溫暖且富有人性；又以使用者的隱私、便利與安全性為考量，設計出法庭空間與可多元運用原則規劃的選任會場、詢問室、評議室、休息室、專用動線和安全通道等關連場域，並配備無障礙設施，包含法庭大門採用雙開門型式設計、設置移動式坡道和移動式視聽椅、預留輪椅使用空間，期盼參與審判的國民能感到友善、可親。

司法院指出，圓弧形雙層主法檯是各地方法院國民法官法庭的設計重點，國民法官無論坐在哪個位置，都能清楚看見法庭動態；坐在中間的審判長，也能夠隨時關照國民法官需求。

檢、辯席位採扇型配置，司法院認為所有參與者都能夠聚焦於法庭上攻防，有助實踐證據裁判、公平審判的核心理念；法庭空間配置數位資訊與多媒體設備，可輔助當庭展現證據、陳述的主張。

司法院表示，這不是單純設計法庭，而是要打造「人民參與」的司法殿堂，藉由法庭硬體設備、空間、動線及專屬指標的設計，傳達出透明溝通、公平審判、多元包容等價值，營造國民得以安心、舒適參與的環境，提升國民參與意識，也賦予國民參與審判的責任心、榮譽感。

新北地方法院國民法官法庭。記者王宏舜／翻攝
新北地方法院國民法官法庭。記者王宏舜／翻攝
南投地方法院國民法官法庭。記者王宏舜／翻攝
南投地方法院國民法官法庭。記者王宏舜／翻攝

司法院 國民法官

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