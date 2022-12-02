烏來區民代表當選人現金買票 他與妻子都裁定羈押

台北地檢署昨發動偵查賄選案件行動，台北市議員應曉薇無保請回，另新北市烏來區民代表當選人蔡成雄、妻子連淑芬被控以數千元現金給特定選民買票，檢方複訊後聲押，台北地方法院今裁定羈押禁見，可抗告。

法院指出，蔡成雄、連淑芬雖否認犯行，但根據手機通訊軟體對話紀錄、翻拍照片、證人及同案被告說法，認為兩人犯罪嫌疑重大，且涉犯最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，案件目前仍在偵查中，有諸多疑點待檢察官調查釐清，法院認為足認蔡成雄、連淑芬有勾串共犯或證人之虞，確實有羈押，裁定准予羈押禁見。

九合一大選剛結束，檢調昨天針對4件賄選案發動偵查，查辦對象包括台北市議員應曉薇、落選台北市議員參選人高揚凱、福山里長當選人陳春櫻及蔡成雄在內，檢方訊後命應曉薇、高揚凱請回；蔡成雄與妻子連淑芬聲押禁見，陳春櫻10萬交保。