彰化45名當選人涉賄 這名議員案情「亮紅燈」

彰化縣五合一選舉結束，彰化地檢署查到公告當選者或團隊人員較明顯涉及賄選的合計45人，其中賄選事證明確者約占5分之1，經偵查賄選屬實將被起訴，恐面臨當選無效之訴。

彰化縣選舉委員會今（12月2日）公告111年公職人員選舉的當選人名單，地檢署也公布選舉查賄成果，以他字案偵辦涉嫌賄選有300件，證據較明確的有156件，其中涉賄的45名當選人包括6名縣議員、兩名鄉鎮長、17名鄉鎮民代表和18名村里長，地檢署將逐一檢視事證。

若以涉案嚴重程度區分，目前事證最明確的是新科縣議員施嘉華「亮紅燈」，雖以7030票當選，但11月23日被彰化地檢署檢察官查扣相關物品及帳冊，認定他和父親施復興有勾串、滅證之虞，向彰化地方法院聲請羈押禁見，彰化地院認為施嘉華和父親施復興違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大，裁定羈押禁見。施嘉華的妻子以20萬元交保。涉案的代表及村里長候選人以1萬至5萬元金額交保。

縣議員第三選區的施嘉華萬一被判當選無效，將由同選區「落選頭」蕭文雄遞補。有偶無獨，彰化縣第一選區時代力量縣議員吳韋達以8票之差落選，地方傳出同選區的涉賄案若能向上發展「由綠變黃再轉紅」，吳韋達有翻案遞補的可能，但檢方未證實任何傳言。