苗栗縣首件 後龍黃姓里長當選人被提當選無效之訴

苗栗縣後龍鎮一名黃姓里長當選人因涉嫌賄選，選前已被檢警查獲並依違反選罷法提起公訴，苗栗縣選委會今天公告當選名單，苗栗地檢署也隨即對他提出當選無效之訴，成為全縣首案。

黃姓里長當選人涉嫌夥同4名樁腳，以每票1000元向十多名選民行賄，被檢警查獲，黃及其中一名樁腳否認行賄，但其他樁腳和多數選民都承認，檢方斟酌全部事證後，11月23日依違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪將黃及樁腳4人提起公訴，收受賄賂的選民有10人坦承，分獲緩起訴或職權不起訴處分。

苗栗縣選委會今天公告鄉鎮市長、代表及村里長當選名單，黃雖以500多票公告當選，但檢方也隨即對他提出當選無效之訴，成為全縣第一起被檢方提當選無效之訴的案件。