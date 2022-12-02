苗栗縣首件 後龍黃姓里長當選人被提當選無效之訴
苗栗縣後龍鎮一名黃姓里長當選人因涉嫌賄選，選前已被檢警查獲並依違反選罷法提起公訴，苗栗縣選委會今天公告當選名單，苗栗地檢署也隨即對他提出當選無效之訴，成為全縣首案。
黃姓里長當選人涉嫌夥同4名樁腳，以每票1000元向十多名選民行賄，被檢警查獲，黃及其中一名樁腳否認行賄，但其他樁腳和多數選民都承認，檢方斟酌全部事證後，11月23日依違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪將黃及樁腳4人提起公訴，收受賄賂的選民有10人坦承，分獲緩起訴或職權不起訴處分。
苗栗縣選委會今天公告鄉鎮市長、代表及村里長當選名單，黃雖以500多票公告當選，但檢方也隨即對他提出當選無效之訴，成為全縣第一起被檢方提當選無效之訴的案件。
苗栗地檢署表示，縣內偵辦中的選舉不法案達38件，已起訴7件，除黃姓里長當選人的案件，也將盡速審查其他案件是否符合當選無效之訴要件，並於法定期限內向苗栗地方法院提出訴訟。此外，12月25日將舉行的苗栗縣議會正副議長、鄉鎮市民代表會正副主席選舉，檢方已組專責查賄小組全力查察，以達「公平選舉、杜絕不法」目標。
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