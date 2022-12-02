快訊

論文門延燒！蔡適應博士論文涉抄襲 台北大學審查3個月寄出審定結果

台灣在太平島周邊海域軍演 越南怨「嚴重侵犯主權」要求停止

口罩禁令解除他卻不敢脫 「超中肯理由」曝光笑翻1.5萬人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市「章魚里」里長爆詐領收賄 檢依貪汙罪起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市士林區天玉里有「選舉章魚里」之稱的里長潘錦雄，遭控爆詐領焚化爐回饋金等建設經費，貪汙39萬餘元，士林地檢署近日依貪汙等罪起訴潘男，至於8名公司負責人因違反商業會計法及行賄等罪，因偵查中認罪，分別獲緩起訴處分。

檢方起訴指出，潘錦雄2014年擔任天玉里里長至今，2016年起與園藝、食品、禮儀社、禮品、工程業者配合，開立與實際施作金額不符的報價單、發票、收據，由不知情里辦送交區公所、管委會、國防部政戰局核銷並侵占經費。

2016年，潘錦雄明知郭姓民眾未同意受雇打掃天玉里辦公處，卻請張姓里幹事製作雇工契約書、領據、簽到表等，偽刻郭民全名印章，向經費管委會請領2萬4000元。

2017年，潘錦雄委外承包天玉里乾粉滅火器性能檢測工作，約定每支滅火器單價250元，有360支，總價9萬元，潘先向管委會申請核撥9萬元經費，私自兌現，承包商李姓負責人因遲未收到工程款，致電問潘，潘才告知李前往領款，但暗示李要有所表示，李為日後持續承包相關工作，陸續行賄3萬元。

士林地檢署認為，潘錦雄涉犯貪汙治罪條例「侵占公有財物罪」、「利用職務上機會詐取財物罪」、「收受賄賂罪」，刑法偽造私文書等罪；全案犯罪所得39萬餘元，應沒收或追徵其價額。

高姓等7名公司負責人涉違反商業會計法，李姓負責人涉對公務員不違背職務行為交付賄賂罪，獲緩起訴1年，須分別支付公庫3至6萬元。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

貪汙 侵占

延伸閱讀

獨／北市「章魚里」里長涉貪 潘錦雄喊冤：一毛都沒拿

護航婦人冒名領藥又行賄稽查員 診所醫師罪加一等

禁行44年！台北市忠孝西路14日起「有條件」開放機車行駛

未就職又參與北市立委補選 陳其邁：王鴻薇應說清楚

相關新聞

獨／北市「章魚里」里長涉貪 潘錦雄喊冤：一毛都沒拿

台北市士林區天玉里有「選舉章魚哥」之稱，里長潘錦雄今年尋求連任成功，卻爆出他從2016到2021年來，涉嫌浮報里民建設經...

聯發科工程師泳池猝死 家屬告寒舍艾美酒店老闆結果出爐

聯發科王姓工程師前年在寒舍艾美酒店游泳，因呼吸急促、身體不適，送醫急救仍宣告不治，家屬提告寒舍集團董事長蔡伯翰等9人過失...

當選名單公告 花蓮涉賄7人火速遭檢方提當選無效之訴

花蓮縣選委會今天公告當選名單，花蓮地檢署依據選罷法規定，第一波針對7名涉賄刑事部分已遭訴的當選人，火速向花蓮地方法院提起...

義大利商人與空姐爭親權 法院要女兒留台灣、寒暑假去義國和爸爸生活

義大利籍商人跨海和空姐爭奪女兒親權，法院裁定應將女兒先交付給生父，女童寫信給蔡英文總統「我想留在台灣」，憲法法庭認為終局...

北市「章魚里」里長爆詐領收賄 檢依貪汙罪起訴

台北市士林區天玉里有「選舉章魚里」之稱的里長潘錦雄，遭控爆詐領焚化爐回饋金等建設經費，貪汙39萬餘元，士林地檢署近日依貪...

護航婦人冒名領藥又行賄稽查員 診所醫師罪加一等

北市一名自行開業的陳姓醫師，涉嫌自2016至2020年間，為了診所業績長期護航黃姓婦人持親人健保卡掛號領安眠藥，不料黃婦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。