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北市「章魚里」里長爆詐領收賄 檢依貪汙罪起訴
台北市士林區天玉里有「選舉章魚里」之稱的里長潘錦雄，遭控爆詐領焚化爐回饋金等建設經費，貪汙39萬餘元，士林地檢署近日依貪汙等罪起訴潘男，至於8名公司負責人因違反商業會計法及行賄等罪，因偵查中認罪，分別獲緩起訴處分。
檢方起訴指出，潘錦雄2014年擔任天玉里里長至今，2016年起與園藝、食品、禮儀社、禮品、工程業者配合，開立與實際施作金額不符的報價單、發票、收據，由不知情里辦送交區公所、管委會、國防部政戰局核銷並侵占經費。
2016年，潘錦雄明知郭姓民眾未同意受雇打掃天玉里辦公處，卻請張姓里幹事製作雇工契約書、領據、簽到表等，偽刻郭民全名印章，向經費管委會請領2萬4000元。
2017年，潘錦雄委外承包天玉里乾粉滅火器性能檢測工作，約定每支滅火器單價250元，有360支，總價9萬元，潘先向管委會申請核撥9萬元經費，私自兌現，承包商李姓負責人因遲未收到工程款，致電問潘，潘才告知李前往領款，但暗示李要有所表示，李為日後持續承包相關工作，陸續行賄3萬元。
士林地檢署認為，潘錦雄涉犯貪汙治罪條例「侵占公有財物罪」、「利用職務上機會詐取財物罪」、「收受賄賂罪」，刑法偽造私文書等罪；全案犯罪所得39萬餘元，應沒收或追徵其價額。
高姓等7名公司負責人涉違反商業會計法，李姓負責人涉對公務員不違背職務行為交付賄賂罪，獲緩起訴1年，須分別支付公庫3至6萬元。
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