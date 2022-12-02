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涉賄選 新竹檢方今針對2民代當選人提當選無效之訴

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹縣選委會今天公告當選名單，新竹地檢署今天火速針對選前涉嫌賄選的民代當選人，向新竹地方法院提起當選無效之訴，分別為竹縣湖口鄉縣議員當選人陳德木、湖口鄉鄉民代表當選人巫光生，2人皆為國民黨籍，強調「賄選者不得享有當選結果」。

新竹地檢署指出，為落實法務部今年地方公職人員選舉查察工作綱領揭示「公平選舉、杜絕不法」的核心目標，並依最高檢察署下達對於以不法手段當選的當事人，於符合公職人員選舉罷免法所定當選無效要件時，主動提起當選無效之訴的策略。

新竹地檢署在11月26日開票完成後，即啟動盤點機制，於今天選委會公告當選名單時，隨即針對新竹縣湖口鄉縣議員當選人陳德木、湖口鄉民代表當選人巫光生，向新竹地方法院提起當選無效之訴。

這2人都涉及現金買票案件，陳德木選前被查出以每票1000元對價向選民現金買票，11月23日偵結起訴；巫光生則是在今年8月間，替湖口鄉長候選人鄭士榤以3萬元對價進行現金綁樁買票，10月19日偵結起訴。陳德木、巫光生雙雙當選，但因兩人均因有公職人員選舉罷免法第99條第1項的投票交付賄賂情事，符合提起當選無效之訴要件。

新竹地檢署檢察長張介欽說，賄選者不但要面臨國家嚴厲的刑罰制裁，且「賄選者不得享有當選的結果」，將持續就符合當選無效要件者依限起訴，遞補當選者亦同。

新竹地檢署。記者張裕珍／攝影
新竹地檢署。記者張裕珍／攝影

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