義大利商人與空姐爭親權 法院要女兒留台灣、寒暑假去義國和爸爸生活

義大利籍商人跨海和空姐爭奪女兒親權，法院裁定應將女兒先交付給生父，女童寫信給蔡英文總統「我想留在台灣」，憲法法庭認為終局裁定未考量女童意見等，首度裁判憲法審查判決違憲；台北地方法院前天裁定在親權案件確定之前，女童應透過視訊與父親會面，寒暑假赴義大利與父親一起生活各10天、30天，可抗告。

義大利商人2014年與空姐交往、未婚生下一女，兩人2017年分居並約定共同監護；男方以探望祖母為由，5年前年帶女兒回義大利，空姐2019年到義大利探視女兒，未經男方同意擅自將女兒帶回台灣。

法院指出，女兒具有義大利國籍，在義大利一年多期間在幼兒園結交好友，也可用義大利語溝通，但回台3年義語幾乎全忘光，僅記得幾個詞彙，且不認為義大利爺爺奶奶是家人，生父曾來台3次卻與女兒見面不到10小時，更無法單獨相處，女兒與父親多年無法維持關係。

義商和空姐互信不足，各自堅持視訊軟體遲遲無法達成共識，生父2019年11月起與女兒視訊就不順利，即使法院程序監理人、執行處先後介入協商，仍數度斷訊數月，視訊次數極少，嚴重影響女兒與父親直接聯繫的權利。

法院認為必須維護生父與女兒定期直接視訊聯繫、單獨相處，並要保障女兒知悉、認同義大利國籍、文化、語言和照顧者，雖女兒在法院表明沒有意願在寒暑假去義大利，但實際上是女兒受到先前被「非法攜帶」的創傷經驗，擔心「去義大利」等於「不能回台灣」，而產生想念爸爸卻不想見面的矛盾之詞。

法院指出，義大利商人和空姐雙方因國際父母強奪子女事件而互不信任，不但使女兒喪失雙重國籍的語言文化優勢，也造成女兒有與國際父母分離及被拐帶的創傷經驗。

北院認為，本案中最無辜受創的是子女，陷入與父母分離及忠誠困境，認為父母雙方應做出改變，尋求父母合作的方式，協助女兒去除「會被偷偷帶走」的憂心，陷入只能父母二擇一的困境。

法院指出若義大利商人或空姐再有不配合裁定內容或逾期交付子女，將審酌列為「非友善父母」行為，作為親權本訴的重要參考。