護航婦人冒名領藥又行賄稽查員 診所醫師罪加一等

北市一名自行開業的陳姓醫師，涉嫌自2016至2020年間，為了診所業績長期護航黃姓婦人持親人健保卡掛號領安眠藥，不料黃婦兒子透過「健保快易通」APP查詢就醫紀錄，以為健保卡被盜用向向健保署檢舉，而陳男面對稽查時竟還試圖行賄稽查員，罪加一等。由於陳、黃兩人均認罪，台北地檢署今依詐欺罪處分兩人緩起訴，並各自繳交公庫15萬及2萬元。

檢方調查，黃婦長年有睡眠障礙，但自身健保卡一次只能開立一個月份的安眠藥，完全不夠用，陳男於是同意配合黃婦，讓黃婦若安眠藥提早吃完，便持兒子、公公和其他家人的健保卡掛號領藥。

疫情期間，黃婦兒子在手機下載「健保快易通」APP使用，某一次查閱個人醫療紀錄時，意外發現他從來沒去過陳男診所領安眠藥，健保就醫紀錄上卻有顯示，於是在不知道冒用者就是自己母親之下，向健保署提出檢舉。

健保署接獲檢舉後，隨即派員前往陳男診所稽查，不料陳男竟試圖以2000元行賄稽查員，拜託稽查員通融放水，當場遭稽查員拒絕，並回報政風單位。經查，陳男前後4年配合黃婦以家人名義開立安眠藥，共詐得健保補助費4萬餘元，健保署於是依詐欺、貪污行賄等罪將兩人函送法辦。