嘉義地檢查賄 對5名當選人提起當選無效之訴

嘉義地檢署公布至今查賄成果，至11月30日止共拘提到案20人、聲押獲准14人，並對5名當選人提起當選無效之訴；法務部長蔡清祥今天到嘉義地檢署嘉勉查賄團隊於選舉活動期間的努力並指示，嘉義市長選舉、地方議會正、副議長、鄉鎮市民代表會正、副主席等選舉仍未結束，仍應持續進行情資蒐報查察賄選。

嘉義地檢署表示，今年基層選舉至11月30日止的查賄成果，計選他案件525件、選偵案件234件，傳喚到案774人、拘提到案20人、聲押獲准14人、搜索58件、扣押現金63萬餘元、業已提起公訴19人、緩起訴處分42人。