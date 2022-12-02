味全、汪傳浦家人爭沒收新制溯及既往違憲 憲法法庭打臉

味全食品因油品訴訟遭沒收3292萬元，公司主張智慧財產法院判決時適用沒收新制，牴觸憲法禁止溯及既往、比例、罪刑法定原則，違背保障人民財產權、訴訟權意旨，聲請釋憲。憲法法庭認為沒收新制條文沒有牴觸憲法罪刑法定原則的問題，無違法律不溯及既往原則及信賴保護原則，判合憲。

本次審查客體為刑法第2條第2項「沒收……，適用裁判時之法律。」。

憲法法庭指出，沒收犯罪所得並非刑罰，沒收新制立法目的在回復合法財產秩序，不是剝奪行為前固有財產，法條規定為不真正溯及既往的法規範，無違法律不溯及既往原則；此外，犯罪行為人及非善意第三人關於得依舊法永久保有犯罪所得，其信賴不值得保護，不違背信賴保護原則。

刑法沒收的規定是在2015年12月30日通過修正，並自2016年7月1日起實施，而味全聲請釋憲的原因案件第一審判決日期為2016年3月25日，當時沒收新制還沒實施，法院沒有宣告沒收味全的財產；第二審雖判公司無罪，但沒收新制已經實施，規定要適用「裁判時」的法律，因此沒收3292萬8820元。

味全認為刑法第2條第2項的規定竟可以回溯適用到修法前已經發生且結束的行為，明顯牴觸憲法禁止法律溯及既往原則、比例原則和罪行法定原則的要求，且此起沒收判決不能上訴第三審，連一次救濟的機會也沒有，也沒保障人民訴訟權。律師認為，罪刑法定是憲法肯認的原則，行為時必須有明文規定，沒收剝奪人民財產，是刑罰，但沒收新制卻能溯及既往。

此外，特偵組（已廢除）聲請單獨沒收拉法葉購艦案主嫌、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，沒收金額光是已裁准部分就達4億8千多萬美元，還未確定的孳息也很可觀，法院認為汪將收取的佣金匯至妻子葉秀貞、4名兒女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲和汪家家族所開設的「EUROMAX」、「SABLEMAN」、「LUXMORE」海外公司可動用的帳戶，家人不甘心，也聲請釋憲。而向藝人徐乃麟租屋聚賭的楊強蓉、收購台灣護照轉賣中國大陸人士的吳英裕，以及花蓮地方法院刑庭樂股、台北地方法院刑庭寧股法官同樣聲請，憲法法庭併案審理。

楊強蓉因與徐乃麟密友董子綺共同營利聚賭，士林地院判沒收160萬元，她單方提上訴，結果台灣高等法院改沒收「440萬」確定，她也認為犯罪時沒收新制還沒施行，應依刑法第2條第1項優先適用「行為時（舊法）」的法律，且只有她一方提上訴，更應適用不利益變更禁止原則才對。