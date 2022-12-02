與前男友反目成仇 男子嗆聲還張貼「吹吹」不雅照被判拘役

傅姓男子與前男友因故分手反目，認對方在網路上公開其個人資料，撂話「沒關係，如果你要這樣玩我就陪你玩」，將前男友的不雅照PO在對方臉書專頁外，還揚言要將影片PO給其服務學校，法官認他犯恐嚇危害安全及在網站上張貼供人觀覽猥褻文字及影像罪，應執行拘役60日。

檢警調查，傅因認前男友在網際網路上公開其個人資料，並有多次傳送電子郵件騷擾等行為，心生不滿，自2019年11月起至2020年4月間，以LINE或電子郵件「沒關係，如果你要這樣玩我就陪你玩」、「…你可以PO，那我也PO你的影片給學校，這有什麼不對，你要紅就給你紅！」等訊息，揚言要讓家長及學生知道，甚至還上傳前男友與他人「吹吹」不雅照在其個人專頁，供不特定人觀覽上開猥褻文字及影像。

台南地院認為，傅雖無因犯罪前科紀錄，但不尋求正當途徑解決紛爭，卻不斷恐嚇對方，更將對方性行為的照片張貼在公開網頁上，惡性非輕，且又未與對方和解，彼此糾葛不斷，難認他有真誠悔悟之意而可期待他不再犯罪，因而不予緩刑。