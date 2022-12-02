快訊

王鴻薇若選上立委「松信恐直接少一席議員」！ 落選頭吳崢批：不值得託付

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當選名單公告 花蓮涉賄7人火速遭檢方提當選無效之訴

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣選委會今天公告當選名單，花蓮地檢署依據選罷法規定，第一波針對7名涉賄刑事部分已遭訴的當選人，火速向花蓮地方法院提起民事當選無效之訴，花蓮地院表示將分案審理。選罷法規定，選舉罷免訴訟各審受理法院應於6個月內審結，為二審終結案件，最慢1年會有結果，若被判當選無效確定，將自判決確定日起解職。

花蓮檢警積極查賄，目前偵辦案件超過40件，多是候選人或椿腳、支持者以現金、送禮買票，也有候選人以洗車勞務爭取選民支持，其中在選前已經偵結起訴共9件、24人。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷表示，當選名單今天公告後，已依據公職人員選舉罷免法第120條第1項規定，對於涉犯選罷法第99條第1項投票行賄等罪嫌，已被提起公訴的7名當選人，向花蓮地方法院提起第一波當選無效之訴。

他強調，檢警查賄不因選舉結束而鬆懈，目前仍有多案持續偵查中，若還有其他偵結起訴案件，後續也會再向花蓮地院提起當選無效之訴。

今天被提起民事當選無效訴訟的花蓮縣7名當選人，有6名鄉鎮市民代表及1名村里長，包括鳳林鎮第一選舉區詹姓鎮民代表當選人、鳳林鎮第一選區石姓鎮民代表當選人；光復鄉第一選舉區王姓鄉民代表當選人、萬榮鄉第二選舉區劉姓鄉民代表當選人、萬榮鄉第三選舉區江姓鄉民代表當選人、萬榮鄉第三選舉區古姓鄉民代表當選人、鳳林鎮鳳仁里許姓里長當選人。

花檢表示，縣議員、鄉鎮市民代表將於12月25日就職，同時選出議長及代表會主席，地檢署已組成專責查賄小組，全力積極查察賄選，杜絕買票，若民眾知悉有賄選事情，也歡迎直接提出檢舉，檢舉賄選專線（03）8230159、0800024099按4。

花蓮地檢署今天針對7名涉賄的當選人，提出首波當選無效之訴。記者王燕華／攝影
花蓮地檢署今天針對7名涉賄的當選人，提出首波當選無效之訴。記者王燕華／攝影

花蓮 當選無效

延伸閱讀

月領六萬？花蓮21歲女被騙赴柬埔寨 失聯4個月獲救搭機返台

里長喊「投一票拉十票」 應曉薇被認定涉賄 訊後與男友皆請回

甫高票當選…台北市議員應曉薇涉賄 檢調搜索約談到案

花蓮女子遭騙赴柬埔寨驚險返台 檢警逮11人送辦

相關新聞

當選名單公告 花蓮涉賄7人火速遭檢方提當選無效之訴

花蓮縣選委會今天公告當選名單，花蓮地檢署依據選罷法規定，第一波針對7名涉賄刑事部分已遭訴的當選人，火速向花蓮地方法院提起...

味全、汪傳浦家人爭沒收新制溯及既往違憲 憲法法庭打臉

味全食品因油品訴訟遭沒收3292萬元，公司主張智慧財產法院判決時適用沒收新制，牴觸憲法禁止溯及既往、比例、罪刑法定原則，...

與前男友反目成仇 男子嗆聲還張貼「吹吹」不雅照被判拘役

傅姓男子與前男友因故分手反目，認對方在網路上公開其個人資料，撂話「沒關係，如果你要這樣玩我就陪你玩」，將前男友的不雅照P...

男子多次偷鄰居高跟鞋 受害女不堪其擾憂安全

吳姓男子2月偷竊鄰居高姓女子的高跟鞋「把玩」後丟棄，11月遭判拘役15天，可易科罰金，吳男不知悔改，判決出爐後，近日又去...

基隆首張微型電動二輪車罰單 車尾燈未開最高罰1200

電動自行車11月30日起變更名稱為微型電動二輪車，且需投保、掛牌才可上路，並納入「道路交通管理處罰條例」相關法規管理。基...

買票當選別高興 彰檢查賄有斬獲 法定30日內起訴

彰化縣選舉委員會今（12月2日）將公告111年公職人員選舉的當選人名單，彰化地檢署在這次選舉頗有斬獲，查到公告當選者或團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。