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當選名單公告 花蓮涉賄7人火速遭檢方提當選無效之訴
花蓮縣選委會今天公告當選名單，花蓮地檢署依據選罷法規定，第一波針對7名涉賄刑事部分已遭訴的當選人，火速向花蓮地方法院提起民事當選無效之訴，花蓮地院表示將分案審理。選罷法規定，選舉罷免訴訟各審受理法院應於6個月內審結，為二審終結案件，最慢1年會有結果，若被判當選無效確定，將自判決確定日起解職。
花蓮檢警積極查賄，目前偵辦案件超過40件，多是候選人或椿腳、支持者以現金、送禮買票，也有候選人以洗車勞務爭取選民支持，其中在選前已經偵結起訴共9件、24人。
花蓮地檢署主任檢察官林俊廷表示，當選名單今天公告後，已依據公職人員選舉罷免法第120條第1項規定，對於涉犯選罷法第99條第1項投票行賄等罪嫌，已被提起公訴的7名當選人，向花蓮地方法院提起第一波當選無效之訴。
他強調，檢警查賄不因選舉結束而鬆懈，目前仍有多案持續偵查中，若還有其他偵結起訴案件，後續也會再向花蓮地院提起當選無效之訴。
今天被提起民事當選無效訴訟的花蓮縣7名當選人，有6名鄉鎮市民代表及1名村里長，包括鳳林鎮第一選舉區詹姓鎮民代表當選人、鳳林鎮第一選區石姓鎮民代表當選人；光復鄉第一選舉區王姓鄉民代表當選人、萬榮鄉第二選舉區劉姓鄉民代表當選人、萬榮鄉第三選舉區江姓鄉民代表當選人、萬榮鄉第三選舉區古姓鄉民代表當選人、鳳林鎮鳳仁里許姓里長當選人。
花檢表示，縣議員、鄉鎮市民代表將於12月25日就職，同時選出議長及代表會主席，地檢署已組成專責查賄小組，全力積極查察賄選，杜絕買票，若民眾知悉有賄選事情，也歡迎直接提出檢舉，檢舉賄選專線（03）8230159、0800024099按4。
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