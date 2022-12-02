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基隆首張微型電動二輪車罰單 車尾燈未開最高罰1200

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

電動自行車11月30日起變更名稱為微型電動二輪車，且需投保、掛牌才可上路，並納入「道路交通管理處罰條例」相關法規管理。基隆警方昨晚攔查一名外籍男性移工，騎微型電動二輪車時車尾燈未亮，開出基隆首張罰單。

基隆市警察局第二分局正濱派出所長蔡嘉良、警員孫豪、實務訓練生張丞毅，昨晚巡邏時，見一輛微型電動車行駛於道路，但後車燈未亮，上前攔查。

員警檢視該微型電動車未依規定保持燈光裝置設備良好與完整，警方依「道路交通管理處條例」第72條第1項規定掣單舉發，可處300到1200元罰鍰。

警方說，微型電動二輪車於11月30日起，正式納入「道路交通管理處罰條例」相關法規管理，並於同日施行，除了須納牌管理及強制投保外，相關違規如年滿14歲始可騎乘、違規行為警察可以逕行舉發、部分牌照違規除依法舉發外，並當場移置保管等。

另外，如酒駕或毒駕也比照慢車規定，處罰鍰及當場移置保管，超過酒測標準值0.25毫克也將依刑法公共危險罪送辦，請微型電動車駕駛人上路前務必檢視相關裝置設備並遵守相關規定，警方將持續加強執法，以確保用路人權益。

基隆首張微型電動二輪車罰單，車尾燈未開最高罰1200。記者游明煌／翻攝
基隆首張微型電動二輪車罰單，車尾燈未開最高罰1200。記者游明煌／翻攝
基隆首張微型電動二輪車罰單，車尾燈未開最高罰1200。記者游明煌／翻攝
基隆首張微型電動二輪車罰單，車尾燈未開最高罰1200。記者游明煌／翻攝

基隆 警察 電動自行車

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