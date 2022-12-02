買票當選別高興 彰檢查賄有斬獲 法定30日內起訴

彰化縣選舉委員會今（12月2日）將公告111年公職人員選舉的當選人名單，彰化地檢署在這次選舉頗有斬獲，查到公告當選者或團隊人員涉及賄選的案件合計45件，將在法定30日期限內依法提出當選無效之訴，

地檢署今天指出，現今選戰動員投入的人力、物力十分龐大，在勝選目標的前提之下，候選人統籌進行選戰，直接或間接授權、監督從事選舉的各項相關事務，候選人的競選團隊人員與候選人之間形成緊密的共同體，所以當選無效之訴除了當選人本人，也包括候選人直接或間接選任，或監督所認可為從事競選工作的人所為不法行為。

若是當選人直接或間接選任，或監督所認可為從事競選工作的人做了不法行為，是否與當選人有關？地檢署認為，要看有無足夠證據可向上發展，目前盡速依照最高檢察署的指示，逐一檢視是否符合法條所列的各款要件，對涉嫌違法的當選人和競選工作人員提出當選無效訴訟。

彰化縣五合一選舉落幕，多個鄉鎮的鄉鎮代表會主席落馬，主席甚至副主席面臨改選，順利連任鄉鎮民代表的主席和副主席大多有意尋求連任，時有綁樁傳聞，地檢署今天表明將繼續查察不法以維護選舉公平。