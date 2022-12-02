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買票當選別高興 彰檢查賄有斬獲 法定30日內起訴

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣選舉委員會今（12月2日）將公告111年公職人員選舉的當選人名單，彰化地檢署在這次選舉頗有斬獲，查到公告當選者或團隊人員涉及賄選的案件合計45件，將在法定30日期限內依法提出當選無效之訴，

地檢署今天指出，現今選戰動員投入的人力、物力十分龐大，在勝選目標的前提之下，候選人統籌進行選戰，直接或間接授權、監督從事選舉的各項相關事務，候選人的競選團隊人員與候選人之間形成緊密的共同體，所以當選無效之訴除了當選人本人，也包括候選人直接或間接選任，或監督所認可為從事競選工作的人所為不法行為。

若是當選人直接或間接選任，或監督所認可為從事競選工作的人做了不法行為，是否與當選人有關？地檢署認為，要看有無足夠證據可向上發展，目前盡速依照最高檢察署的指示，逐一檢視是否符合法條所列的各款要件，對涉嫌違法的當選人和競選工作人員提出當選無效訴訟。

彰化縣五合一選舉落幕，多個鄉鎮的鄉鎮代表會主席落馬，主席甚至副主席面臨改選，順利連任鄉鎮民代表的主席和副主席大多有意尋求連任，時有綁樁傳聞，地檢署今天表明將繼續查察不法以維護選舉公平。

有鄉鎮民代表表示，選舉剛結束，大家還在喘氣休息，風聲雖傳至少兩人想競選主席但綁樁「只聞樓梯響」，況且現在景氣不太好，喊出要選鄉鎮代表會主席的多持觀望，幾乎不像過去先講價碼「綁樁」。

彰化地檢署將在法定期限涉內起訴涉嫌買票的候選人及其競選團隊人員。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署將在法定期限涉內起訴涉嫌買票的候選人及其競選團隊人員。記者簡慧珍／攝影

彰化縣選舉 當選無效

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