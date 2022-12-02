未注意停車升降機警示燈 大樓女住戶判賠24萬

高雄市小港區某大樓住戶利用機械升降機停車，王姓女子操作升降機停機車，沒注意升降機警示燈已經亮起，導致在地下室正準備進入升降機的轎車，突因升降機重新運轉，車身遭上升的升降機壓損，高雄地方法院判王女須賠車輛損失。

車用升降機保養公司人員提出，如果警示燈亮起，代表升降機正運轉，住戶按遙控器，也不會令升降機上升或下降，但如果住戶不小心按到遙控器上的「RESET」鍵，升降機在有人使用的狀況下就會重新運轉。

判決指出，王姓女子去年3月在大樓1樓，利用車用升降機，要將機車運下地下室停車場，當時呂姓住戶在地下室，正準備開車進入升降機上1樓，車身未全進入升降機，升降機便重新運轉上升，導致呂的轎車突然上升後，遭升降機上緣壓損車頂，修車費就15萬元；呂另要求車輛折損價值及鑑定費15萬餘元。王女則稱，當時沒有看到警示燈閃燈。