又添一件！憲法優先保障「性自主權」 法官再判小三不用賠錢

楊姓女子和已婚王姓男子發生婚外情，被王妻一狀告上法院求償30萬元，但台北地方法院法官吳佳樺再度以配偶權不是憲法、法律上的權利，且憲法優先保障個體「性自主決定權」為由，判王妻敗訴，可上訴。

吳佳樺是大法官吳陳鐶的女兒，而吳陳鐶在釋字第791號解釋中，是唯一提出不同意見書的大法官，認為通姦罪合憲；吳佳樺已不是首次作出不承認配偶權的判決，先前相同見解的2件判決，一案被高等法院廢棄發回，由北院更一審審理中，另一案上訴高等法院審理中。

吳佳樺於本案中認為，配偶權不是憲法或法律上權利，且配偶權的核心要素，也就是親密關係的獨占、使用權，及婚姻忠誠義務，實務上根本無從執行或實現。

她指出，由釋字第748號（同婚）及791號解釋（通姦）來看，憲法不再強調婚姻與家庭制度保障，轉為重視配偶雙方平等、自主的個人性自主決定權，婚姻中配偶的定位也由夫妻是「生活共同體」，變成重視婚姻中獨立個體的性自主決定權。

她認為，配偶不因婚姻關係而有支配對方意志、性親密關係的權利，婚姻價值也不在配偶間的忠誠義務，且婚姻共同生活圓滿、安全及幸福的概念，抽象、難以定義，每個人對幸福婚姻的圖像不盡相同，由法院介入判斷私人婚姻是否美滿幸福，無疑是以法官自己價值觀決定幸福婚姻定義、婚姻是否破碎、配偶間的相處模式。

吳佳樺最後強調，侵權行為法著重損害填補，家庭法則在規範婚姻家庭的身分及財產關係，兩者有不同制度功能，侵權行為法不能對「第三者」請求損害賠償，不代表家庭法無法解決問題。

她認為，婚姻若確實無法維繫，應依親屬法裁判離婚、剩餘財產分配、離婚損害及贍養費等規定解決，而無法依侵權行為法請求損害賠償。

另外，本案中楊女也到王家丟雞蛋，傳上百封簡訊和電子郵件恐嚇王「出門開車就會出車禍撞死」、「不得好死」、「我不會停止對你的報仇」，並寄誹謗電子郵件到王妻公司投訴，被兩人提告求償40萬元。