聽新聞
test
0:00 / 0:00
網購仿冒遊戲機轉賣 女子判賠任天堂37萬餘元
蘇姓女子自阿里巴巴網站，買進仿冒任天堂的遊戲機，轉到蝦皮拍賣網站販賣牟利，經警方查獲千餘台掌上遊戲機，因違反商標法判刑。事後任天堂對她求償187萬餘元，高雄地方法院判蘇女應賠償任天堂37萬9100元。全案可上訴。
判決指出，蘇姓女子於2020年3月起，從大陸阿里巴巴網站，低價購入內含400種盜版遊戲軟體及商標的仿冒掌上型遊戲機，便轉到蝦皮拍賣網站，刊登「現貨、秒發、復古遊戲機，掌上遊戲機！媽咪團購」訊息，至少賣出120台遊戲機。警方發現她的刊登訊息，2020年7月底，在她的住處查扣1002台型遊戲機後，高雄地法院依違反商標法判3月徒刑。
任天堂因而以蘇女侵害著作權、損害商標權，向蘇女求償。任天堂以每台遊戲單價450元計算，在侵害著作權部分， 要求140萬餘元賠償，另損害商標權，要求蘇女賠償47萬餘元。
蘇女在庭審時，稱她以每台150元買進，以平均199元賣遊戲機，不知道扣案的遊戲機是仿冒商標商品。
法官以遊戲機零售單價平均價每台199元的100倍，計算蘇女應賠償任天堂的商標損害金額，認為應賠償17萬9100元；損害著作財產權部分，則因遊戲機電腦程式著作，是搭配遊戲機的硬體一體運作，無法單獨評價各個電腦程式軟體的損害，認為蘇女散布違反著作權遊戲機，應賠償任天堂20萬元，共計應賠任天堂37萬9100元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言