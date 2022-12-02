網購仿冒遊戲機轉賣 女子判賠任天堂37萬餘元

蘇姓女子自阿里巴巴網站，買進仿冒任天堂的遊戲機，轉到蝦皮拍賣網站販賣牟利，經警方查獲千餘台掌上遊戲機，因違反商標法判刑。事後任天堂對她求償187萬餘元，高雄地方法院判蘇女應賠償任天堂37萬9100元。全案可上訴。

判決指出，蘇姓女子於2020年3月起，從大陸阿里巴巴網站，低價購入內含400種盜版遊戲軟體及商標的仿冒掌上型遊戲機，便轉到蝦皮拍賣網站，刊登「現貨、秒發、復古遊戲機，掌上遊戲機！媽咪團購」訊息，至少賣出120台遊戲機。警方發現她的刊登訊息，2020年7月底，在她的住處查扣1002台型遊戲機後，高雄地法院依違反商標法判3月徒刑。

任天堂因而以蘇女侵害著作權、損害商標權，向蘇女求償。任天堂以每台遊戲單價450元計算，在侵害著作權部分， 要求140萬餘元賠償，另損害商標權，要求蘇女賠償47萬餘元。

蘇女在庭審時，稱她以每台150元買進，以平均199元賣遊戲機，不知道扣案的遊戲機是仿冒商標商品。