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網購仿冒遊戲機轉賣 女子判賠任天堂37萬餘元

聯合報／ 記者林保光／即時報導

蘇姓女子自阿里巴巴網站，買進仿冒任天堂的遊戲機，轉到蝦皮拍賣網站販賣牟利，經警方查獲千餘台掌上遊戲機，因違反商標法判刑。事後任天堂對她求償187萬餘元，高雄地方法院判蘇女應賠償任天堂37萬9100元。全案可上訴。

判決指出，蘇姓女子於2020年3月起，從大陸阿里巴巴網站，低價購入內含400種盜版遊戲軟體及商標的仿冒掌上型遊戲機，便轉到蝦皮拍賣網站，刊登「現貨、秒發、復古遊戲機，掌上遊戲機！媽咪團購」訊息，至少賣出120台遊戲機。警方發現她的刊登訊息，2020年7月底，在她的住處查扣1002台型遊戲機後，高雄地法院依違反商標法判3月徒刑。

任天堂因而以蘇女侵害著作權、損害商標權，向蘇女求償。任天堂以每台遊戲單價450元計算，在侵害著作權部分， 要求140萬餘元賠償，另損害商標權，要求蘇女賠償47萬餘元。

蘇女在庭審時，稱她以每台150元買進，以平均199元賣遊戲機，不知道扣案的遊戲機是仿冒商標商品。

法官以遊戲機零售單價平均價每台199元的100倍，計算蘇女應賠償任天堂的商標損害金額，認為應賠償17萬9100元；損害著作財產權部分，則因遊戲機電腦程式著作，是搭配遊戲機的硬體一體運作，無法單獨評價各個電腦程式軟體的損害，認為蘇女散布違反著作權遊戲機，應賠償任天堂20萬元，共計應賠任天堂37萬9100元。

警方查扣仿冒任天堂遊戲機。圖／本報資料照片
警方查扣仿冒任天堂遊戲機。圖／本報資料照片

任天堂 仿冒 均價

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