哥哥酒後大鬧亡父靈堂 他崩潰拿啞鈴砸頭、延長線勒斃棄屍判8年定讞

施姓男子因胞兄大鬧父親靈堂，與未成年的堂弟合力綑綁、殺害胞兄再棄屍，檢方依殺人、以其他非法方法剝奪行動自由、遺棄屍體等罪嫌起訴，一、二審判施8年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

施（30歲）去年8月7日晚上見胞兄情緒不穩，大鬧父親靈堂，他和17歲堂弟拿繩索、腳銬綑綁哥哥，卻遭對方反抗並嗆「我會殺了你們」。2人深怕被報復，拿啞鈴攻擊、用延長線勒斃哥哥，再以床單包裹屍體，棄屍廢棄鐵皮屋中。

法院開庭時，施表示當時和堂弟提議「這情況要找人幫忙處理了」，堂弟同意「處理」，原以為堂弟是想進一步安撫胞兄情緒，沒想到堂弟「處理」的意思是指殺害。

施的母親指出，兒子當時整個人「攏憨去」才會無知犯錯，他單純、善良、孝順，「是我的支柱，我很需要他」，她已喪夫喪子，一個孩子又在法院，請求法官原諒兒子的無知、害怕，「判最輕的罪」，希望能給兒子一個機會，也給她一個希望，讓施代替哥哥回家陪伴盡孝。

法院認為，施是三兄弟中年紀最小的，但兩個哥哥平時情緒都管理不當，全得靠施善後、撐起家中經濟重擔。案發時，施姓兄弟面臨父喪，哥哥又酒後鬧事，施請假照護身心俱疲，殺害胞兄和一般殺人案是出於故舊恩怨、逞兇鬥狠、謀財害命或無差別隨機殺人的動機、手段不一樣，情堪憫恕而減刑。

一、二審皆依殺人等罪判施8年徒刑，案件上訴，最高法院認為原審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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