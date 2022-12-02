遭16歲女友拖進KTV廁所「吹吹」 法官認處男是被害者判無罪

雲林陳姓男子去年底與16歲少女交往成為男女朋友，前往KTV包廂唱歌，少女將他拖進廁所內口交，「不要這樣」他驚嚇反抗未成仍射精，少女擔心因此懷孕向社工反映，檢方認他涉強制性交罪嫌起訴，一審認少女才是加害人而判陳無罪，檢方不服上訴，二審仍認證據不足，駁回上訴。

陳表示，當天是女友主動拉他進廁所，脫他的褲子時，他有拒絕但女友不聽，對他口交時，他也有拒絕，但是女友還是不聽，那時候他嚇到。

律師指出，女方主動拉陳進入廁所，主動脫下陳褲子，進而對陳口交，當下陳曾表示「不要這樣」，且試圖推開女方，又因陳沒有經驗、緊張、驚嚇，且心臟曾經開刀，力氣不大，才未有更激烈的阻止方式。

少女說，案發當天唱歌到一半，她主動拖男友到廁所，然後男友有站在門口阻擋她一下，她就拉男友進去廁所，將男友褲子脫掉進行口交。「我想說嘗試看看」她說，男友想要阻擋她，有說「不要」、還用手推她，她沒有被推開，男友心臟手術過，力氣比她小；男友在10分鐘口交過程中，有嚇到、阻止她，還有推開她，口交過程中他有勃起、有射精，「我好奇心才對男友口交」。

少女說，她當時以為口交會懷孕，所以有詢問社工，社工可能以為她跟男友有發生性行為。今年2月分手，那時候過年他就比較忙，沒有什麼時間可以陪她。

檢方指出，少女於偵、審中，刻意強調其力氣大，陳無法掙脫口交，完全與一般人的經驗法則不符，袒護陳之情至為明顯。縱使陳一開始不願少女為其口交情事，但在整個口交至射精的過程中，至少有默示同意、半推半就的讓少女完成口交過程至射精。

台南高分院合議庭認為，刑法中「對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者」，為特別保護14歲以上未滿16歲男女的身心健康而設，且並未處罰過失行為，屬故意犯罪，除客觀上必須有性交行為外，主觀上也須有對其性交的故意，才能成罪，若僅過失為之，自不能成罪。