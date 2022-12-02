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高雄阿伯車牌汙損被攔查 酒測超標傻回：就開罰單吧

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市顏姓男子騎機車行經鳳山區五甲一路，巡邏警網發現他機車車牌汙損攔查，聞到他身上濃厚酒味，經酒測超過每公升0.48毫克，顏當下傻回「就開罰單，繳錢就好了」，見警方將他上銬，才知事情大條，嚇得酒醒。

鳳山警分局新甲派出所警員賴志信、廖翊閔於前天上午10時許，巡邏行經鳳山區五甲一路與凱旋路口，發現59歲的顏姓男子騎乘機車的號牌污損，且顏滿臉通紅，疑似有酒容，於是趨前將顏攔下盤查。

警方以簡易酒測對顏男測試，亮起紅燈，對顏施以酒測：「一口氣吹到底，我說停再停，來來」，結果酒測值超過每公升0.48毫克。

警方當下問顏「你昨天喝多少？」顏回「昨天和朋友聚餐」；顏見警方要將他上銬，緊張問警「不是開罰單繳錢就好了嗎？」。

警方告知酒測超過標準值，必須依公共危險罪嫌送辦，讓他當場傻眼，坦承和朋友在熱炒店喝酒，以為回家睡了一覺，酒精就消退，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

鳳山警分局警方發現顏姓男子機車車牌汙損攔查，聞到顏身上有酒味，查獲他有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方發現顏姓男子機車車牌汙損攔查，聞到顏身上有酒味，查獲他有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
高市顏姓男子騎機車酒駕，被警方查獲，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
高市顏姓男子騎機車酒駕，被警方查獲，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
高市顏姓男子騎機車因車牌汙損，被警方攔查，警方聞到他身上有酒味，查獲他有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
高市顏姓男子騎機車因車牌汙損，被警方攔查，警方聞到他身上有酒味，查獲他有酒駕行為。記者石秀華／翻攝

酒測 罰單 酒精

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