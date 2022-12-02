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影／債務糾紛男遭持刀押走 半路遇警呼叫獲救

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

周姓男子因債務糾紛，日前在新北市遭連姓男子等3人涉嫌持刀押上車帶走，半路遇警大聲呼叫獲救時，右手及大腿已遭利器劃傷，警方當場壓制逮捕連男3人，警詢後依妨害自由、傷害、恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。

中和警分局中原派出所員警何雅筑、李俊宏今年11月25日上午11時許，在中和區中山路2段處理車禍事故，等候交通分隊員警到場時，看見一輛汽車停等紅燈時，車身搖晃劇烈，驚覺有異上前察看，於車外聽到爭吵聲及撞到窗戶的聲音，立即要求車內加駛將窗戶搖下並開啟車門。

警方將車門開啟時，見連姓男子（29歲）手持摺疊刀一把，員警立即將其壓制，也發現坐在右前座的周姓男子右手及大腿已遭利器劃傷，不斷出聲求救，員警立即呼叫線上巡邏警力支援，當場逮捕連男、楊男（20歲）及一名17歲少年。

據了解，周男因買賣虛擬貨幣有10萬元債務糾紛，當天新北市中和區中山路二段遭連姓男子等3人涉嫌持刀押上車帶走，車子從中和往板橋方向才開約100公尺，停等紅燈時，周男看到有員警路邊處理車禍，大聲呼叫遭連男持折疊刀威嚇不得出聲。

周男想奪手被割傷，大腿也被劃傷一刀，還好員警有發立即上前將人救出送醫，並當場依現行犯逮捕連男等3人，查扣折疊刀一把。警詢後依妨害自由、傷害、恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦，同案少年移送新北地院少年法庭審理。

周姓男子（左）因債務糾紛，日前在新北市中和區遭連姓男子等3人涉嫌持刀押上車帶走，半路遇警大聲呼叫獲救時，右手及大腿已遭利器劃傷。記者王長鼎／翻攝
周姓男子（左）因債務糾紛，日前在新北市中和區遭連姓男子等3人涉嫌持刀押上車帶走，半路遇警大聲呼叫獲救時，右手及大腿已遭利器劃傷。記者王長鼎／翻攝
周姓男子因債務糾紛，日前在新北市中和區中山路上遭連姓男子等3人涉嫌持刀押上車帶走，半路遇警大聲呼叫獲救時，右手及大腿已遭利器劃傷。記者王長鼎／翻攝
周姓男子因債務糾紛，日前在新北市中和區中山路上遭連姓男子等3人涉嫌持刀押上車帶走，半路遇警大聲呼叫獲救時，右手及大腿已遭利器劃傷。記者王長鼎／翻攝
周姓男子因債務糾紛，日前在新北市中和區遭連姓男子等3人涉嫌持刀押上車帶走，半路遇警大聲呼叫才獲救，中和警方當場逮捕連男等3人，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
周姓男子因債務糾紛，日前在新北市中和區遭連姓男子等3人涉嫌持刀押上車帶走，半路遇警大聲呼叫才獲救，中和警方當場逮捕連男等3人，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

恐嚇 車禍

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