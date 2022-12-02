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大逆轉！路人被砍斷手腳 雲林3嫌輕保變羈押原因曝光

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

發生在11月25日凌晨雲林縣虎尾鎮車被潑漆路人被砍斷手腳案，涉案的蒙男等3人，原以「誤認」被害人為由，將他砍到「四肢肌腱全斷」，使3人竟以5到10萬元低額交保，引起社會譁然，雲林地檢署提出抗告，台南高分院駁回原裁定並發回雲林地方法院，昨天裁定3人羈押。

該案蒙姓等3人持刀棍將王男四肢砍成重傷後，檢察官聲押，雲林地方法院法官從該傷害案的卷證資料顯示，被害王男傷後還能自行就醫等，裁定3人以5到10萬元低額交保，比其他涉案較輕的3人被檢察官諭令20萬元到60萬元交保，相差甚大，主嫌低額交保，引起嫌犯被害的王男妻子不滿，在網路訴求社會要給予公道，雲林縣長張麗善也貼文譴責暴力。

雲林地檢署以該案有其他共犯且有串證之虞的新理由，向台南高分院提出抗告，高分院駁回原裁定並發回雲林地院重新裁定。雲林地方法院昨天作出裁定，涉嫌持刀棍傷人的蒙姓、馬姓、鍾姓等3男羈押。

雲林地院說明指出，法官訊問後，認為3名被告對於共犯及是否尚有其他幕後要角指使仍有諸多疑點需要釐清，3被告雖坦承犯行，但從檢方據以聲請羈押及提起抗告所附的卷證，已經足以讓法院認為要動用羈押的手段，才能避免本案3名被告去與其他證人或共犯串證，並確保檢察官後續的偵查作為。

雲林地院指出，有關被害人傷勢部分，檢察官日前於羈押聲請時是以傷害罪及聚眾鬥毆下手實施強暴等理由聲請羈押，因抗告所提及的法條已有更改，法官訊問後認為有檢察官所主張刑法第278條的重傷害罪有達到門檻，檢察官抗告並也提出被害人就診醫院的病危通知（其上有記載傷勢情況），有新的證據足以使法官重新做出不同決定。

蒙姓男子的車子被潑漆，致一男子被蒙等人刀砍成重傷，檢察官抗告，原被交保的蒙等3人重新裁定羈押。圖／雲林地檢署提供
蒙姓男子的車子被潑漆，致一男子被蒙等人刀砍成重傷，檢察官抗告，原被交保的蒙等3人重新裁定羈押。圖／雲林地檢署提供

傷害罪 鬥毆

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