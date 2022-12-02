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台中清潔員家中手腕刀傷失血過多亡 10歲兒發現痛哭
台中市45歲王姓清潔員疑債務問題，10月8日在自家持刀割腕輕生，睡在一旁的10歲兒子醒後發現父親過世，痛哭告知祖母並報警。據悉，王男苦於疾病，疑迷上賭博，債務纏身。清水警分局表示，現場排除他殺疑慮，相驗死因為左手多處刀傷，失血過多身亡。
據悉，在清潔隊上班的王男受疾病所苦，原本與中國籍妻子育有一男一女，離婚後前妻帶著女兒返回中國，王與母親照顧10歲兒子。
王男疑因網路博弈，積欠債務，10月8日，王持刀往左手割腕輕生，導致失血過多，傷重不治。
王與兒子同房睡，隔著一扇門簾，10歲兒子下午叫父親起床，卻驚見床單上都是鮮血，哭著呼叫祖母，趕緊報警。救護員到場見王已明顯死亡，通報警方。
王男工作的清潔隊長表示，王男2004年在清潔隊擔任臨時人員，3年後晉升為清潔隊員，負責掃路班工作，平時表現很好，為人也很和善，同仁得知王男發生憾事，都感到很遺憾與不捨。
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