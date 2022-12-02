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腳踏車擦身爆濺血衝突 高雄翁酒駕還持酒瓶傷人

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高市大社區昨天有兩台腳踏車行駛同向車道發生擦撞，其中一位65歲陳姓男駕駛，疑似不滿67歲蔡姓男駕駛自後方行駛靠近時，差點撞到他，還回頭指責，拿起酒瓶找蔡男理論，一言不合用酒瓶砸傷蔡男頭部；警方後續又測出陳男酒測值超過法定標準，立即針對慢車酒駕情事製單舉發，並依蔡男驗傷情形，依刑法傷害罪嫌偵辦。

昨天下午15時許，仁武分局獲報大社區旗楠路有民眾發生糾紛，65歲陳男騎腳踏車行駛旗楠路上，同騎腳踏車的67歲蔡男，從陳男後方行經其側時，陳男剛好扭了一下車頭，兩車差點發生擦撞，蔡男回頭指責「你是怎麼騎的（台）」就向前騎走。

陳男不滿蔡男行徑，掏出酒瓶前去找蔡理論，一言不合便以酒瓶砸向蔡男，當場濺血。警方到場見蔡男頭部與右手遭酒瓶割傷，但意識清醒，立即通報救護人員將蔡男送往義大醫院治療。

員警現場將犯嫌陳男帶回派出所釐清案情，經對陳男實施酒測，數值竟達每公升0.31毫克，超過法定標準，立即針對慢車酒駕情事製單舉發，後續並視蔡男驗傷情形，依刑法傷害罪嫌偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

陳男因不滿蔡男騎腳踏車自後方行駛靠近時，差點撞到他，還回頭指責，拿酒瓶攻擊蔡男頭部。記者林品君／翻攝
陳男因不滿蔡男騎腳踏車自後方行駛靠近時，差點撞到他，還回頭指責，拿酒瓶攻擊蔡男頭部。記者林品君／翻攝

腳踏車 酒駕 傷害罪

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