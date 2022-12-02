快訊

里長喊「投一票拉十票」 應曉薇被認定涉賄 訊後與男友皆請回

性侵犯入監前和國中女「再一發」 分享強姦經驗她嚇壞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

曾姓男子透過手機網路交友軟體「探探」結識一名國三女生，他邀對方到新北市住處，卻先撫摸女學生胸部再指侵、性交。女學生嚇壞，向學校老師說「遇到變態」並覺得可怕、噁心，並擔心人身安全。一審依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判曾2年徒刑，曾和檢察官皆上訴，台灣高等法院駁回。

曾姓男子有妨害性自主相關紀錄，他在2016年時使用年輕男子的照片上網交友，將一名少女載回家，不顧對方反抗而強行指侵，最高法院前年1月依強制性交罪判他3年6月徒刑定讞。

但在曾入獄前，前年2月10日他透過交友軟體「探探」結識本案被害少女，少女事後向新北市警新莊分局報案，新北地檢署偵結後起訴。曾姓男子不否認和女子有發生性行為，但他表示不知道對方的實際年齡，而且以為她已經滿18歲。

女學生表示，她在交友軟體上寫「14歲」、職業是「學生」，也有跟曾說過自己是國中生。她說，「探探」的使用者若未滿18歲會被拒絕，但身邊的同學也都在玩，她覺得有些人會注意這一點，因此特別註記；案發時有跟曾提到自己讀國三，曾卻和她「分享」性侵國三學生的經驗，還說因此被告。

學校老師證稱，女學生感到很無助、害怕，並說一個人出門都感到恐懼，報案之後要趕快搬家，怕有生命危險。

新北地方法院認為女學生雖表示願意和曾姓男子會面、能接受擁抱，但沒有超齡的挑逗、性暗示用語，且她長相未脫稚氣，明顯和18歲的女子有差別，不可能認為她已成年，判曾2年徒刑。

曾姓男子因否認犯罪而上訴，檢察官主張這是強制性交，且量刑過輕，也提上訴。高院認為缺乏積極事證可證明曾有強暴、脅迫行為，曾也沒違反女學生性自主意思，基於罪疑唯輕原則，無法直接認定他犯強制性交罪。

高院認為一審在量刑時，已經審酌一切情狀，判2年徒刑並無不當，駁回雙方上訴。

犯強制性交罪而遭處3年6月徒刑的曾姓男子在入監前又與國中女生發生性關係，新北地方法院依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判曾2年徒刑，曾和檢察官皆上訴，台灣高等法院駁回。圖／ingimage
犯強制性交罪而遭處3年6月徒刑的曾姓男子在入監前又與國中女生發生性關係，新北地方法院依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判曾2年徒刑，曾和檢察官皆上訴，台灣高等法院駁回。圖／ingimage

交友軟體

延伸閱讀

黃琪盜刷3名男友信用卡遭判刑 上訴辯：我有獲授權

巧固球教練校內擁吻摸胸小六女學生 害學校要國家賠償100萬元

高雄林園驚見醉漢尾隨女學生 網友：騷擾行為已非首次

苦苓贊助女學生60萬留學　事後才驚覺被騙

相關新聞

里長喊「投一票拉十票」 應曉薇被認定涉賄 訊後與男友皆請回

九合一大選剛結束，調查局昨天針對4件賄選案發動偵查，查辦對象包括台北市議員應曉薇，落選台北市議員參選人高揚凱，以及新北市...

桃警破獲賭場 抓到北市偵查佐

桃園市警局靖紀小組與蘆竹警分局日前在大園區查獲天九牌賭場，60多名賭客中赫然發現，北市刑大的蔡姓偵查佐，他自稱是「臥底」...

屏縣春日鄉長涉「左手出右手進」手法圖利 檢方5萬交保

任期屆滿屏東縣春日鄉長柯自強，遭檢廉偵辦，柯身為鄉長，竟心生貪念，指示詹姓員工用不知情親友當人頭，出租社區發展協會舞台音...

性侵犯入監前和國中女「再一發」 分享強姦經驗她嚇壞

曾姓男子透過手機網路交友軟體「探探」結識一名國三女生，他邀對方到新北市住處，卻先撫摸女學生胸部再指侵、性交。女學生嚇壞，...

「騙扁小子」黃琪盜刷3名男友信用卡遭判刑 上訴辯：我有獲授權

佯裝塔羅牌大師詐騙前總統陳水扁而聲名大噪的黃琪，十多年來前科累累，2017年間他周旋於任姓、葉姓、周姓3名男子間，卻乘機...

餐會涉賄選 應曉薇約談後請回

北市萬華區議員應曉薇被控於選前透過殯葬業者，在知名海鮮餐廳舉辦餐會，估計至少舉辦5次，最多一次席開5桌，每桌要價9千元；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。