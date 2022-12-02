性侵犯入監前和國中女「再一發」 分享強姦經驗她嚇壞

曾姓男子透過手機網路交友軟體「探探」結識一名國三女生，他邀對方到新北市住處，卻先撫摸女學生胸部再指侵、性交。女學生嚇壞，向學校老師說「遇到變態」並覺得可怕、噁心，並擔心人身安全。一審依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判曾2年徒刑，曾和檢察官皆上訴，台灣高等法院駁回。

曾姓男子有妨害性自主相關紀錄，他在2016年時使用年輕男子的照片上網交友，將一名少女載回家，不顧對方反抗而強行指侵，最高法院前年1月依強制性交罪判他3年6月徒刑定讞。

但在曾入獄前，前年2月10日他透過交友軟體「探探」結識本案被害少女，少女事後向新北市警新莊分局報案，新北地檢署偵結後起訴。曾姓男子不否認和女子有發生性行為，但他表示不知道對方的實際年齡，而且以為她已經滿18歲。

女學生表示，她在交友軟體上寫「14歲」、職業是「學生」，也有跟曾說過自己是國中生。她說，「探探」的使用者若未滿18歲會被拒絕，但身邊的同學也都在玩，她覺得有些人會注意這一點，因此特別註記；案發時有跟曾提到自己讀國三，曾卻和她「分享」性侵國三學生的經驗，還說因此被告。

學校老師證稱，女學生感到很無助、害怕，並說一個人出門都感到恐懼，報案之後要趕快搬家，怕有生命危險。

新北地方法院認為女學生雖表示願意和曾姓男子會面、能接受擁抱，但沒有超齡的挑逗、性暗示用語，且她長相未脫稚氣，明顯和18歲的女子有差別，不可能認為她已成年，判曾2年徒刑。

曾姓男子因否認犯罪而上訴，檢察官主張這是強制性交，且量刑過輕，也提上訴。高院認為缺乏積極事證可證明曾有強暴、脅迫行為，曾也沒違反女學生性自主意思，基於罪疑唯輕原則，無法直接認定他犯強制性交罪。