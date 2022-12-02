「騙扁小子」黃琪盜刷3名男友信用卡遭判刑 上訴辯：我有獲授權

佯裝塔羅牌大師詐騙前總統陳水扁而聲名大噪的黃琪，十多年來前科累累，2017年間他周旋於任姓、葉姓、周姓3名男子間，卻乘機盜刷他們的信用卡，新北地方法院以他犯28項罪刑，依行使偽造準私文書、非法蒐集利用個人資料罪判他1年4月徒刑，得易科罰金。黃上訴，聲稱刷卡都有獲3人授權，希望台灣高等法院再調查，檢方認為無必要。

2017年1月，黃琪（本名黃照岡）與在交友軟體認識的任姓男子交往，取得對方證件後假冒任，盜刷他2萬8千元信用卡款。

同年4月，黃琪又假冒葉姓前男友，盜用葉的信用卡綁定當時剛引進台灣的「Apple Pay」，盜刷4萬7千餘元，是「Apple Pay」首例盜刷案。

同年5月21日，黃琪和鍾姓友人一同入住澎湖福朋喜來登飯店，卻偽造他2016年7月結交的周姓前男友署名、使用信用卡資料，飯店人員以為是周本人使用美國運通卡支付3240元定金。

新北地院審理時，黃琪稱3個人都知道他在使用信用卡，不過新北地院發現黃琪是利用男友證件或假冒男友身份，以打電話到銀行更改手機等方式取得對方信用卡使用，不採信他的說詞，依非法蒐集利用個人資料罪、27項行使偽造準私文書罪處1年4月得易科罰金之刑。

黃琪上訴，否認犯罪，但檢察官認為他上訴無理。高院合議庭整理本案爭點，包括如何取得任姓男子名下的SIM卡、支付線上刷卡有無經過3名男子同意等。黃琪希望高院能函詢PChome，調查任姓男子是否有授權第一筆消費的事實，並表示任授權他使用銀行金融提款卡、信用卡的範圍不僅僅是投資理財而已；檢察官認為這與犯罪事實無關，沒有調查必要。