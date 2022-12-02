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北檢查賄四案齊發 應曉薇與大亨男友請回 兩人聲押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

應曉薇（中）被控辦餐會賄選，檢方訊後請回。記者蘇健忠／攝影
應曉薇（中）被控辦餐會賄選，檢方訊後請回。記者蘇健忠／攝影
九合一大選剛結束，調查局昨天針對4件賄選案發動偵查，查辦對象包括台北市議員應曉薇，落選台北市議員參選人高揚凱，以及新北市烏來區民代表當選人蔡成雄、福山里長當選人陳春櫻；台北地檢署訊後命應曉薇、高揚凱請回；蔡成雄與妻子連淑芬聲押禁見，陳春櫻10萬交保。

應曉薇被控透過台灣仁本業者陳源，今年10月12日在知名「新東南海鮮餐廳」舉辦餐會，席開5桌，每桌要價9千元，席間萬華區華江里長楊華中，因高喊「投我一票，幫應曉薇拉十票」，被認定涉及賄選；應曉薇受詢問時供稱，當天行程是助理安排，只是依行程跑攤，沒有賄選，訊後請回。

調查局查出，10月12日當天，是由楊華中居間積極找選民參加飲宴，再透過應曉薇助理高綉菊聯繫，讓陳源旗下女職員彭有燨幫忙埋單，檢方訊後命楊華中15萬元交保、彭有燨10萬交保，陳源未到案。

據了解，當天應曉薇同居男友王尊侃也在餐會現場，檢調一併約談到案，訊後請回。王尊侃早年是知名付費成人頻道「松視」電視大股東，號稱情色大亨，其胞兄也曾在應曉薇服務處任職。

應曉薇表示，這都是選舉恩怨，謝謝檢察官儘早請她來說明，「我個人絕沒有做違法的事情」，但對選舉恩怨造成司法浪費，感到遺憾。

曾獲前高雄市市長韓國瑜推薦、參選台北市大安區市議員的高揚凱，被控與當選大安區龍圖里長的蕭萬居設宴3桌行賄，昨天也被約談到案，高揚凱訊後請回，蕭萬居5萬元交保，周姓被告10萬交保。

無黨籍烏來區民代表當選人蔡成雄、福山里長陳春櫻，被控以數千元現金給特定選民買票，新北市調查處搜索約談4人到案，蔡成雄夫妻遭聲押禁見。

此外，台北市中正區文北里長當選人陳余秀卿，被控今年11月間，發送價值近百元的蛋糕、包子賄賂選民，台北市刑大兵分2路搜索，檢方訊後命陳余秀卿2萬元交保。

烏來區民代表當選人蔡成雄妻子連淑芬。記者張宏業／攝影
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烏來區民代表當選人蔡成雄涉賄遭聲押。記者張宏業／攝影
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萬華區華江里長楊華中涉賄遭約談。記者張宏業／攝影
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烏來區福山里長當選人陳春櫻。記者張宏業／攝影
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台北市大安區龍圖里長蕭萬居。記者張宏業／攝影
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應曉薇

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