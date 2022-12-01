屏縣春日鄉長涉「左手出右手進」手法圖利 檢方5萬交保

任期屆滿屏東縣春日鄉長柯自強，遭檢廉偵辦，柯身為鄉長，竟心生貪念，指示詹姓員工用不知情親友當人頭，出租社區發展協會舞台音響燈光設備從中領取租金，再以人頭名義製作不實單據向公所請款，「左手進右手出」手法，領取23萬元不法利益，檢方1日訊問後，柯自強涉犯圖利、偽造文書、侵占等罪嫌重大，柯因詳述案情，認為無羈押必要，諭知5萬元交保候傳。

春日鄉長柯自強擔任兩屆鄉長任期將屆滿，2022大選轉換跑到挑戰議員落選。檢方指出，柯負責綜理鄉政，具督核鄉公所採購事務權力。柯從101年起為春日鄉歸崇社區發展協會理事長，柯未經協會同意出租協會音響、舞台及燈光等設備出租收益（此部分因業務侵占經緩起訴處分）。

檢方指出，柯自強就任鄉長後，發現鄉公所經常自辦節日慶典或運動會等活動，有租借設備採購需求，竟心生貪念，與鄉公所附屬幼兒園詹姓員工，兩人明知協會未同意出租設備，柯指示詹以不知情親友作人頭，出租設備給鄉公所領取租金。

接著再持以人頭名義製作的不實領據向鄉公所請款，致鄉公所不知情承辦人誤認上開設備是該等人頭所實際出租，將不實單據憑證依公文流程陳送及登載，逐級經有核准權限的柯自強核章，以支票付款，再由詹代領，該等核撥經費實際未回流社區發展協會，柯據為己有。

檢方查出，柯自強以此方式獲利23萬餘元不法利益，足以生損害該鄉公所對公文書登載及採購核銷正確性。