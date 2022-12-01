被控辦餐會買票？應曉薇：選舉恩怨造成
台北市萬華區議員應曉薇被控於選前透過殯葬業者，在知名「新東南海鮮餐廳」舉辦餐會，估計至少舉辦5次，席間要求選民支持；調查局台北市調查處1日搜索約談應曉薇、華江里長現任里長楊華中等5人到案，台北地檢署複訊後應曉薇請回；殯葬業者彭有燨10萬交保。
應曉薇表示，這都是選舉恩怨，但她謝謝檢察官儘早請她來說明，檢方是無保釋回，「我個人絕沒有做違法的事情」，但對選舉恩怨造，造成的一些司法浪費，她感到遺憾。
檢調接獲檢舉，指應曉薇透過陳姓殯葬業者，選前在台北市「新東南」等兩間餐廳舉辦餐會，每次席開二至三桌，最多一次是今年十月的五桌，應曉薇與楊華中也曾現場，要求選民支持。
檢調同步約談陳男，但陳男未到案，陳男旗下女職員、也是幫忙結帳彭有燨供稱，她有幫忙在現場拉票，要選民支持應曉薇與楊華中，事後也幫忙付錢埋單，印象中楊華中有在宴席現身，至於應曉薇則沒印象。
楊華中的對手是華江里里長參選人洪佳君，她是急診室護理師出身，今年10月2日，台北市環南市場舉辦聯誼晚會，席間1名男性疑似心肌梗塞突昏倒，洪佳君當場跪地幫忙施心肺復甦術，此次參選打敗楊華中，當選里長。
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