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涉台灣治安史上最高額7700萬現金搶案 兄弟大陣仗迎接他出獄

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台灣治安史上最高額現鈔7700萬元銀樓搶案，開槍共犯王志成今天從台東外役監服刑13年期滿出獄，台南道上兄弟大陣仗開車前往監所外鼓掌迎接，引起現場民眾側目。他返回台南後受訪指出，13年來唯一沒變的是兄弟情，有機會會彌補兄弟情和社會。

王志成說，他是受刑期滿出獄，對外界的評價並不在意，也覺得不重要，畢竟這13年來挺了過來。他說，這社會沒有所謂公不公平，就看自己的思維，但有機會，他會好好的做人。

檢警調查，這起重大搶案發生於2009年11月23日，地點在台南市健康及西門路口；從事黃金買賣的蔡姓男子，從銀行提款後在自家鐘表店門前，遭3名持槍搶匪搶劫，蔡男姪子的妻子被開槍擊中腿部受傷。

當年台南檢警全力偵辦，陸續收押方東隆、蘇建銘、蔡婕涵、蔣春益、王志成5人，最後一名共犯黃江正逃亡12年，去年9月15日在安平區租屋處被逮。

蔣春益供稱，搶得贓款所得已被涉案6人均分，每人分得約1300萬元。蔣還說，他分的得其中560萬元匯到大陸，其他的錢都已花光。

蔡婕涵被判11年，王志成被判14年6月，方東隆被判12年10月，蔣春益及林秉嶧各判12年，蘇建銘和王重義則判1年，黃江正一審判21年，今年8月二審改判18年，目前仍上訴中。

王志成返回台南後受訪指出，13年來唯一沒變的是兄弟情，有機會會彌補兄弟情和社會。圖／民眾提供
王志成返回台南後受訪指出，13年來唯一沒變的是兄弟情，有機會會彌補兄弟情和社會。圖／民眾提供
台灣治安史上最高額現鈔7700萬元銀樓搶案，開槍共犯王志成今天從台東外役監服刑13年期滿出獄。圖／民眾提供
台灣治安史上最高額現鈔7700萬元銀樓搶案，開槍共犯王志成今天從台東外役監服刑13年期滿出獄。圖／民眾提供
王志成今天從台東外役監服刑13年期滿出獄，台南道上兄弟大陣仗開車前往監所外鼓掌迎接，引起現場民眾側目。圖／民眾提供
王志成今天從台東外役監服刑13年期滿出獄，台南道上兄弟大陣仗開車前往監所外鼓掌迎接，引起現場民眾側目。圖／民眾提供

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