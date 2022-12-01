聽新聞
test
0:00 / 0:00

甫高票當選…台北市議員應曉薇涉賄 檢調搜索約談到案

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北市萬華區議員應曉薇被控於選前透過樁腳，在知名「新東南」海鮮餐廳舉辦餐會，當天共席開5桌，每桌要價9千元，要求選民支持；調查局台北市調查處今天搜索約談應曉薇等5人到案，預計晚間依違反選罷法移送台北地檢署複訊。

應曉薇是演藝界出身，曾擔任監所志工長達20年，並輔導多名死刑犯。2010年獲國民黨提名，參選台北市第五選區（中正、萬華）市議員，順利當選，接著又連任多屆台北市議員。2020年當選中常委，是國民黨史上首位演藝界出身的中常委。

國民黨籍的應曉薇，是中正、萬華區現任議員，她在此次選舉中，也順利當選連任，是該選區最高票當選者。

檢調接獲檢舉，應曉薇於今年10月間，透過楊姓里長參選人，選在「新東南」海鮮餐廳舉辦餐會，楊男在席間除要求民眾支持外，也要大家支持投給應曉薇，應曉薇因而遭檢調列為反選罷法被告，楊男今天也同步遭檢調約談。

北市議員應曉薇（中）因涉嫌於111年10月間，違反公職人員選舉罷免法第99條第1項等案件（餐會賄選），今指揮法務部調查局臺北市調查處搜索5處，預計訊問被告5人。晚上移送北檢複訊。記者蘇健忠／攝影
北市議員應曉薇（中）因涉嫌於111年10月間，違反公職人員選舉罷免法第99條第1項等案件（餐會賄選），今指揮法務部調查局臺北市調查處搜索5處，預計訊問被告5人。晚上移送北檢複訊。記者蘇健忠／攝影

北市議員應曉薇（中）等人，因涉嫌於111年10月間，違反公職人員選舉罷免法第99條第1項等案件（餐會賄選），今指揮法務部調查局臺北市調查處搜索5處，預計訊問被告5人。晚上移送北檢複訊。記者蘇健忠／攝影
北市議員應曉薇（中）等人，因涉嫌於111年10月間，違反公職人員選舉罷免法第99條第1項等案件（餐會賄選），今指揮法務部調查局臺北市調查處搜索5處，預計訊問被告5人。晚上移送北檢複訊。記者蘇健忠／攝影

應曉薇 2022大選 台北市選舉 賄選

延伸閱讀

南投縣議員當選人涉賄若判刑 恐一半選區須遞補

彰化縣議員當選名單／施嘉華選前涉賄遭收押 仍順利當選縣議員

查詢議員選舉結果／台北第五選區應曉薇票數衝冠獲勝 吳怡萱差1千多票飲恨

陳時中萬華車掃 藍營支持者舉「滾出萬華」布條嗆聲

相關新聞

甫高票當選…台北市議員應曉薇涉賄 檢調搜索約談到案

台北市萬華區議員應曉薇被控於選前透過樁腳，在知名「新東南」海鮮餐廳舉辦餐會，當天共席開5桌，每桌要價9千元，要求選民支持...

涉台灣治安史上最高額7700萬現金搶案 兄弟大陣仗迎接他出獄

台灣治安史上最高額現鈔7700萬元銀樓搶案，開槍共犯王志成今天從台東外役監服刑13年期滿出獄，台南道上兄弟大陣仗開車前往...

中市議員選舉傳2件疑賄選案 6里長約詢後請回

台中市有5到6位里長，今在刑事警察局中部打擊犯罪中心被約詢，遭檢舉有里長為某特定議員候選人疑招待民間社團旅遊，據了解，由...

行人穿越馬路遭撞…闖禍女騎士肇逃 法官認定這點判她免刑

彰化縣楊姓女騎士去年12月某日上午騎機車行經花壇鄉中正路時，張姓行人突從對向車道路旁違規穿越中正路，楊女反應不及，機車碰...

7千萬元搶案累犯出獄兄弟接風 法務部：通知警察定期查訪

有媒體報導，犯下台南黃金盤商蔡進添7736萬元搶案的共犯王志成，服刑近13年後假釋出獄，台南道上逾百位兄弟前往台東監所外...

【重磅快評】比國防部淪為詐騙場更為驚心的事…

何姓、洪姓男子假冒軍官，佯稱有管道可便宜購買國防部數千坪國有土地，騙新北市前議員歐金獅到國防部政治作戰局會客室簽約並交付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。