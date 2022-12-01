甫高票當選…台北市議員應曉薇涉賄 檢調搜索約談到案

台北市萬華區議員應曉薇被控於選前透過樁腳，在知名「新東南」海鮮餐廳舉辦餐會，當天共席開5桌，每桌要價9千元，要求選民支持；調查局台北市調查處今天搜索約談應曉薇等5人到案，預計晚間依違反選罷法移送台北地檢署複訊。

應曉薇是演藝界出身，曾擔任監所志工長達20年，並輔導多名死刑犯。2010年獲國民黨提名，參選台北市第五選區（中正、萬華）市議員，順利當選，接著又連任多屆台北市議員。2020年當選中常委，是國民黨史上首位演藝界出身的中常委。

國民黨籍的應曉薇，是中正、萬華區現任議員，她在此次選舉中，也順利當選連任，是該選區最高票當選者。

檢調接獲檢舉，應曉薇於今年10月間，透過楊姓里長參選人，選在「新東南」海鮮餐廳舉辦餐會，楊男在席間除要求民眾支持外，也要大家支持投給應曉薇，應曉薇因而遭檢調列為反選罷法被告，楊男今天也同步遭檢調約談。

北市議員應曉薇（中）因涉嫌於111年10月間，違反公職人員選舉罷免法第99條第1項等案件（餐會賄選），今指揮法務部調查局臺北市調查處搜索5處，預計訊問被告5人。晚上移送北檢複訊。記者蘇健忠／攝影