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7千萬元搶案累犯出獄兄弟接風 法務部：通知警察定期查訪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

有媒體報導，犯下台南黃金盤商蔡進添7736萬元搶案的共犯王志成，服刑近13年後假釋出獄，台南道上逾百位兄弟前往台東監所外迎接；法務部今天表示，為防制王再犯，將通知警察定期查訪。

法務部指出，針對媒體報導「震撼監所！近百黑衣人迎接王姓受刑人出獄」、「台灣最大宗銀樓搶案要犯假釋」一文，認與事實不符，特予澄清。

法務部表示，王志成因強盜等罪判處有期徒刑14年6月確定，是刑法第77條第2項第2款重罪累犯不得假釋的受刑人，因此，王志成今天出監，是服刑期滿出監，而不是假釋出監。

法務部另指出，為維護社會治安並防制再犯，將通知王志成所在地的警察機關，依照警察職權行使法、治安顧慮人口查訪辦法定期對他實施查訪。

2009年11月23日台南市發生重大搶案，黃金盤商蔡進添前往銀行提領7736萬元，正要到家族的鐘錶行金庫存放時，遭歹徒持槍行搶，主嫌黃江正2021年落網，一審判刑21年，二審撤銷改判18年，目前上訴中，王志成同案判處14年6月確定。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

法務部 假釋 警察

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