聽新聞
test
0:00 / 0:00
【重磅快評】比國防部淪為詐騙場更為驚心的事…
何姓、洪姓男子假冒軍官，佯稱有管道可便宜購買國防部數千坪國有土地，騙新北市前議員歐金獅到國防部政治作戰局會客室簽約並交付200萬元。法院審理結果，除刑事部分判決兩名涉案人有罪，民事部分台北地方法院也判決須全額賠償。
事實上，何、洪兩人也曾以可以便宜買到國防部釋出土地為由，意圖詐騙一名林姓建商未遂並被檢方起訴；兩周前，監察院也才為陸軍第六軍團指揮部前上尉李振育盜賣土地一案，指國防部諸多違法怠失並予以糾正；九合一選戰期間，更有前立委指控有候選人配合天道盟都更利益，施壓國防部違法賤賣眷地。
短短幾年間，接連發生均有著「國防部、土地」這兩個構成元素的幾起案件，也充分凸顯其中「潛藏巨大利益」，早已成為民眾所普遍認知之事，也才會給予有心人士上下其手的空間。
另一方面，最近台灣詐騙集團橫行、擄人關押虐囚案層出不窮，在淡水、中壢更破獲被害人達61人的俗稱「青埔寨」重大詐騙虐囚案，並傳出疑與黑幫份子密切關聯的內幕。除了讓台灣更難以洗刷自上世紀末以來即被賦予的「詐騙之島」惡名，更成為當今執政的民進黨政府治理無方的鐵證之一。
其實，民意代表被騙並不稀奇，但國防部淪為詐騙場確屬罕見、縱使該會客室係屬於公共區域，背後牽扯出的土地利益糾葛，即使歷經政黨輪替卻始終無法斷根，更是讓人心驚。這才是人們以八卦心態看待民代被騙、驚嘆騙徒竟然膽大到利用戒備森嚴的軍事機關場域施行詐騙之餘，更該關心之事啊！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言