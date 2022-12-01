【重磅快評】比國防部淪為詐騙場更為驚心的事…

何姓、洪姓男子假冒軍官，佯稱有管道可便宜購買國防部數千坪國有土地，騙新北市前議員歐金獅到國防部政治作戰局會客室簽約並交付200萬元。法院審理結果，除刑事部分判決兩名涉案人有罪，民事部分台北地方法院也判決須全額賠償。

事實上，何、洪兩人也曾以可以便宜買到國防部釋出土地為由，意圖詐騙一名林姓建商未遂並被檢方起訴；兩周前，監察院也才為陸軍第六軍團指揮部前上尉李振育盜賣土地一案，指國防部諸多違法怠失並予以糾正；九合一選戰期間，更有前立委指控有候選人配合天道盟都更利益，施壓國防部違法賤賣眷地。

短短幾年間，接連發生均有著「國防部、土地」這兩個構成元素的幾起案件，也充分凸顯其中「潛藏巨大利益」，早已成為民眾所普遍認知之事，也才會給予有心人士上下其手的空間。

另一方面，最近台灣詐騙集團橫行、擄人關押虐囚案層出不窮，在淡水、中壢更破獲被害人達61人的俗稱「青埔寨」重大詐騙虐囚案，並傳出疑與黑幫份子密切關聯的內幕。除了讓台灣更難以洗刷自上世紀末以來即被賦予的「詐騙之島」惡名，更成為當今執政的民進黨政府治理無方的鐵證之一。