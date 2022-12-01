北檢查賄選 國民黨北市議員候選人、現任里長遭約談
九合一選舉落幕，但檢方查察賄選腳步不停歇，以高票落選的國民黨台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱，涉嫌於今年9月間，與尋求連任的大安區龍圖里長蕭萬居，以共同於餐廳宴請樁腳及選民的方式賄選，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，搜索相關3處所，約談高、蕭等4人，全案依違反選罷法罪嫌偵辦中。
另外，國民黨籍的北市中正區文北里長陳余秀卿亦涉嫌在今年11月間，於里辦公室內發送蛋糕、包子、水果等，總價值近百元的物品，對里內選民行賄，北檢今指揮台北市刑大、移民署北市專勤隊約談陳女，並搜索相關處所2處。
不只平地，北檢在原住民行政區查察賄選也有斬獲，烏來區現任區民代表蔡成雄、烏來區福山現任里長陳春櫻，涉嫌在今年9月間，以每票數千元進行現金買票賄選，北檢今指揮調查局新北市調查處、新北市海山分局搜索3處，約談蔡、陳及選民共4人。
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