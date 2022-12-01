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苗檢起訴賄選2案 鄉鎮市民代表候選人涉嫌現金買票

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗地檢署今天第六波起訴2件賄選案，分別是2名樁腳各自涉嫌1票500元或1000元，幫竹南鎮、造橋鄉民代表參選人賄選案，2名樁腳坦承犯行、態度良好，檢察官建請法院依法減刑。

檢察官呂宜臻偵查終結，起訴呂姓樁腳今年10、11月間，涉嫌以每票500元或1000元代價，向3名選民行求，希望投票支持竹南鎮民代表某參選人，其中1人拒收，另2人提出1500元賄款扣押。

第二案陳姓樁腳於今年11月間，涉嫌1票1000元，向2名選民交付5000元行求、文付賄賂，為造橋鄉鄉民代表某候選人賄選，起訴書指出，2案的樁腳、選民都坦承犯行、態度良好，樁腳部分建請法院依法減刑，選民則酌情職權不起訴處分。

苗栗地檢署指出，檢方嚴查速辦的態度蒐集相關事證、適用正確法律，並以維護選舉公平為首要任務，若經審查後認應提起當選無效之訴者，將於主管機關公告當選名單後，於法定期限內依法向苗栗地方法院起訴。

苗栗地檢署今天第六波起訴2件賄選案，分別是2名樁腳各自涉嫌1票500元或1000元，幫竹南鎮、造橋鄉民代表參選人賄選案。聯合報系資料照
苗栗地檢署今天第六波起訴2件賄選案，分別是2名樁腳各自涉嫌1票500元或1000元，幫竹南鎮、造橋鄉民代表參選人賄選案。聯合報系資料照

樁腳 賄選 檢察官 2022大選 苗栗縣選舉

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