苗檢起訴賄選2案 鄉鎮市民代表候選人涉嫌現金買票

苗栗地檢署今天第六波起訴2件賄選案，分別是2名樁腳各自涉嫌1票500元或1000元，幫竹南鎮、造橋鄉民代表參選人賄選案，2名樁腳坦承犯行、態度良好，檢察官建請法院依法減刑。

檢察官呂宜臻偵查終結，起訴呂姓樁腳今年10、11月間，涉嫌以每票500元或1000元代價，向3名選民行求，希望投票支持竹南鎮民代表某參選人，其中1人拒收，另2人提出1500元賄款扣押。

第二案陳姓樁腳於今年11月間，涉嫌1票1000元，向2名選民交付5000元行求、文付賄賂，為造橋鄉鄉民代表某候選人賄選，起訴書指出，2案的樁腳、選民都坦承犯行、態度良好，樁腳部分建請法院依法減刑，選民則酌情職權不起訴處分。